Jefferson Farfán (36) maakt ‘droom realiteit’ met keuze voor nieuwe club

Zaterdag, 20 maart 2021 om 08:09 • Chris Meijer • Laatste update: 09:08

Jefferson Farfán staat op het punt om terug te keren bij Alianza Lima, zo weet de Zuid-Amerikaanse tak van ESPN te melden. De 36-jarige vleugelaanvaller zit al ruim een halfjaar zonder club, nadat hij Lokomotiv Moskou afgelopen zomer achter zich liet. Alianza Lima slaagde er middels een beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) in om behouden te blijven op het hoogste niveau van Peru, wat de komst van Farfán mogelijk heeft gemaakt.

Farfán begon zijn profloopbaan bij Alianza Lima, de 23-voudig kampioen van Peru. Na twee seizoenen in de hoofdmacht van de Peruviaanse topclub te hebben gespeeld, haalde PSV hem voor 3,5 miljoen euro naar Europa. Farfán zou vier jaar in Eindhoven spelen, waar hij tot 66 doelpunten en 24 assists in 170 optredens kwam en vier landstitels en een TOTO KNVB Beker aan zijn palmares toevoegde. Schalke 04 telde in de zomer van 2008 tien miljoen euro neer om Farfán los te weken bij PSV.

De 94-voudig international van Peru kwam vervolgens via Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten bij Lokomotiv Moskou terecht, waar hij de afgelopen vier jaar doorbracht en een Russische landstitel vierde. Sinds augustus zat Farfán zonder club, nadat hij Lokomotiv Moskou achter zich had gelaten. De aanvaller heeft er nu voor gekozen om na zeventien jaar terug te keren bij Alianza Lima, dat in het komende seizoen - dat over een kalenderjaar loopt - ‘gewoon’ uitkomt op het hoogste niveau in Peru.

Alianza Lima eindigde in het vorige seizoen eigenlijk op de achttiende plaats met 26 punten, met één punt minder dan Carlos Stein. De grootmacht leek zo te degraderen van het hoogste niveau, maar stapte naar het CAS vanwege financiële onregelmatigheden bij Carlos Stein. Het hoogste sporttribunaal stelde Alianza Lima in het gelijk, waardoor Carlos Stein twee punten in mindering kreeg en degradeerde. Alianza Lima blijft actief op het hoogste niveau en kon daardoor Farfán terughalen. In Peru wordt gesproken over ‘een droom die realiteit wordt’.