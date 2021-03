Wijndal spreekt transferplan uit: ‘Het liefst gaat dat deze zomer gebeuren’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 07:50 • Laatste update: 07:50

Owen Wijndal spreekt in een interview met het Algemeen Dagblad de voorkeur uit om komende zomer een transfer te maken. De 21-jarige vleugelverdediger is al twee seizoenen een van de uitblinkers bij AZ en mag zich maandag andermaal melden bij het Nederlands elftal. “Het is wel de bedoeling dat ik me in de EK-selectie ga spelen”, zo geeft Wijndal te kennen.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat er ervoor of daarna mogelijk al een ‘transfer naar een mooie buitenlandse club’ lonkt. “Het liefst gaat dat deze zomer gebeuren. Dat moet niet, maar het liefst wel. Ik merk dat het dichterbij komt, we hebben het er vaker over. Vorig seizoen bijvoorbeeld was dat veel minder het geval. Kwam ook wel door corona natuurlijk. Het liefst ga ik direct naar het hoogst haalbare. De echte top. Maar als die clubs niet komen, dan niet.”

Wijndal noemt het ‘niet gek’ om zijn dromen uit te spreken. “Ik denk wel dat het helpt als je uit kunt gaan van je eigen vertrouwen. Ik droom ervan om een Europese topclub te spelen. De Ballon d’Or winnen zal moeilijk worden als linksback lijkt me, dus dan wil ik een keer deel uitmaken van het beste team van een Champions League-seizoen”, geeft de vleugelverdediger te kennen. Manchester United en Ajax probeerde hem op zijn zestiende al tevergeefs weg te kapen bij AZ.

“Het was ook een kwestie van geduld. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk in een eerste elftal voetballen”, vertelt Wijndal, die zowel op als buiten het veld uitstekend kan opschieten met Myron Boadu en Calvin Stengs. “In deze maanden hebben we het vaak over de toekomst. Hoe het zal zijn en hoe het ook zal zijn zonder elkaar. Als er iemand van ons weggaat naar het buitenland, dan zal er veel veranderen. Daarom moeten we nu ook zo genieten. Nu het nog kan. Ik denk dat je het niet snel meer mee zal maken, spelen met jongens die je al zo lang kent.”