Danilo boos op Ron Jans: ‘Niet iedereen kan zijn als Ronaldo of Messi’

Zaterdag, 20 maart 2021 om 07:12 • Chris Meijer

Danilo bleef vrijdagavond buiten de basiself tijdens de wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Twente (0-0). De 21-jarige spits, wiens doelpuntenproductie in de tweede seizoenshelft behoorlijk teruggelopen is, zei na afloop in gesprek met ESPN boos te zijn over dat besluit van trainer Ron Jans. Danilo kan zich niet vinden in de verklaring die de oefenmeester gaf voor zijn reserverol.

“Hij is zó bezig met zichzelf en met doelpunten maken en onbewust is hij dan wat minder met de teamtactiek bezig”, zo verklaarde Jans voor de wedstrijd het besluit om Luka Ilic de voorkeur te geven boven Danilo in de punt van de aanval. Toen de trainer van FC Twente na afloop geconfronteerd werd met de kritische woorden van de Braziliaanse aanvaller, reageerde hij met een knipoog. “Mijn Portugees is niet zo goed.”

Danilo had voor de camera van ESPN namelijk duidelijk zijn ongenoegen laten blijken over zijn reserverol. “Ik was ook verbaasd. De coach vertelde het me, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Natuurlijk was ik boos, je wil spelen en jezelf laten zien. Als de trainer me dan op de bank zet, word ik boos”, gaf Danilo te kennen. Hij was voor de winterstop goed voor elf doelpunten, maar trof daarna slechts twee keer doel en mocht daarom in Heerenveen veertien minuten meedoen als invaller.

Voor de motivatie die Jans in een gesprek aanvoerde, kon Danilo weinig begrip opbrengen. “We hebben erover gepraat. Ik denk dat ik elke dag hard werk. Ik probeer meer dan duizend procent te geven. Dat is mijn mening. Het is misschien niet mijn beste periode, omdat ik niet veel scoor. Ik kan er niets aan doen, hij is de coach. De volgende keer ga ik het laten zien”, sprak de Braziliaan, die overigens van mening is dat hij goed speelt.

“Maar ik krijg geen kans om te scoren. Niet iedereen kan zijn als Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, we hebben allemaal wel een keer een lastige periode zonder doelpunten. En de volgende dag probeer je het beter te doen”, gaf Danilo te kennen. Hij kreeg tot slot de vraag of de transfer van Sébastien Haller naar Ajax een verklaring vormde voor zijn vormdip. “Nee, eigenlijk niet. Eerst dacht ik daar wel over na, maar daarna ging de blik weer op Twente.”