De Graafschap morst dure punten; TOP Oss zorgt voor mirakel

Vrijdag, 19 maart 2021 om 21:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:46

De Graafschap heeft vrijdagavond dure punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei kwam tegen Excelsior niet verder dan een 1-1 gelijkspel en heeft daardoor een achterstand van drie punten op de koploper SC Cambuur, die maandag in actie komt tegen FC Eindhoven. Go Ahead Eagles liep tegen FC Dordrecht voor het eerst sinds 2 februari weer eens tegen een tegentreffer aan, terwijl NEC Nijmegen zich blameerde op bezoek bij tien man van TOP Oss: 2-1.

De Graafschap – Excelsior 1-1

De Graafschap gaf geen goed vervolg aan een reeks van tien ongeslagen duels, maar kwam via Daryl van Mieghem wel binnen vijf minuten al op voorsprong. De buitenspeler trok vanaf de rechterkant naar binnen en schoot met links raak in de verre hoek. Halverwege de eerste helft kwam Excelsior beter in het spel en zette Julian Baas de bezoekers op gelijke hoogte. De middenvelder vond de linkerbovenhoek met een fraai schot van zo’n twintig meter. Van Mieghem had vervolgens nog voor rust de kans om De Graafschap weer op voorsprong te schieten, maar faalde oog in oog met Alessandro Damen na een slechte terugspeelbal van Siebe Horemans. De Graafschap maakte de meeste aanspraak op de overwinning, maar wist de muur van Excelsior in de tweede helft niet te slechten.

Almere City – FC Den Bosch 2-0

Zonder aanvoerder Ryan Koolwijk kwam Almere City op slag van rust op voorsprong tegen FC Den Bosch. De thuisploeg creëerde weinig, maar nam wel de leiding via Faris Hammouti, die profiteerde van een misverstand in de defensie van de Brabanders. Nadat Damon Mirani vervolgens in de tweede helft op de lat kopte, verdubbelde Thomas Verheydt na ruim een uur spelen de voorsprong. De spits haalde knap uit met links en vond de korte hoek: 2-0. De thuisploeg had in de tweede helft mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar slaagde daar niet in. De Flevolanders staan nu derde op vijf punten achterstand op Cambuur, dat nog een wedstrijd tegoed heeft.

FC Volendam – NAC Breda 2-1

De eerste tien minuten zorgden in Volendam voor de meeste opwinding, toen Samuele Mulattieri van dichtbij de 1-0 binnenschot op aangeven van Boy Deul en Maurice Steijn een minuut later naar de tribune werd gestuurd. De trainer van NAC zag twee keer geel na herhaaldelijke aanmerkingen aan het adres van scheidsrechter Pol van Boekel. Hij mist daardoor de wedstrijd tegen De Graafschap volgende week. Steijn, die vervolgens telefonisch vanaf de tribune zijn staf de nodige instructies toediende, zag dat zijn ploeg na een uur spelen op gelijke hoogte kwam. Mounir El Allouchi draaide in het strafschopgebied naar zijn linkerbeen en schoot raak in de korte hoek: 1-1. Uiteindelijk zou Volendam aan het langste eind trekken, nadat doelman Nick Olij mistastte en Samir Ben Sallam kon afronden voor een leeg doel: 2-1.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht 5-1

Het was eenrichtingsverkeer in Deventer, waar Dordrecht geen moment aanspraak maakte op een resultaat. Binnen tien minuten lag de bal op de stip na een overtreding op Giannis Botos. Jeroen Veldmate wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot hard en hoog raak vanaf elf meter: 1-0. De score werd na een half uur verdubbeld, toen Go Ahead geen strobreed in de weg werd gelegd en Sam Hendriks met een volley voor zijn vijfde van het seizoen tekende op aangeven van Botos. Het leed werd nog erger voor Dordrecht toen Botos op slag van rust Bradly van Hoeven bediende, waarna laatstgenoemde in twee instanties voor de 3-0 zorgde. Nadat Hendriks vervolgens met een kopbal voor zijn tweede van de avond voor de 4-0 zorgde, tikte Özgür Aktas van dichtbij de 4-1 binnen, waarmee Jay Gorter voor de eerste keer verslagen was sinds zes wedstrijden. Aan de overkant zorgde Martijn Berden twintig minuten voor tijd uit de rebound voor de 5-1.

TOP Oss – NEC 2-1

NEC, dat de voorgaande vijf duels allemaal won, had slechts twee minuten nodig om de score te openen. Na een onderschepping van Édgar Barreto werd Elayis Tavsan aangespeeld, waarna de aanvaller een tegenstander uitkapte en tegendraads vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot. In de tweede helft boog TOP de achterstand echter op miraculeuze wijze om. De thuisploeg moest met tien man verder doordat Lorenzo Piqué rood kreeg na een harde tackle, ontsnapte toen Souffian El Karouani de paal trof en scoorde vervolgens zelf twee keer: Stuy van den Herik trof doel uit een rebound en Mart Remans kopte raak uit een voorzet van Ruben Roosken. NEC miste laat in de wedstrijd grote kansen op de gelijkmaker.

Jong Ajax – MVV Maastricht 4-3

Na zeven duels zonder overwinning trok Jong Ajax tegen MVV wel aan het langste eind. Na een klein kwartier spelen schoof Naci Ünüvar de 1-0 binnen nadat Sontje Hansen doelman Mike Havekotte en een verdediger het bos in had gestuurd met een schijnbeweging. Na een half uur spelen trok MVV de stand gelijk, toen doelman Daan Reiziger moest lossen en Arne Naudts voor een leeg doel kon afronden. Toen Nordin Musampa Ajax vervolgens nog voor rust met een rake kopbal op 2-1 zette, tilde Ar’Jany Martha de marge naar twee. De Limburgers kwamen tien minuten later nog wel terug tot 3-2 na een intikker van Joy-Lance Mickels, maar moesten toezien hoe Ajax het duel in het slot gooide. Youri Regeer ging alleen op doelman Havekotte af, waarna hij breed legde op Hansen: 4-2. In blessuretijd zorgde Naudts met zijn tweede van de avond voor de eindstand uit de rebound: 4-3.

Helmond Sport – Jong FC Utrecht 2-1

Helmond Sport verloor nog nooit op eigen veld van Jong Utrecht en kwam ook dit keer op voorsprong. Goselink nam het voorbereidende werk voor zijn rekening aan de linkerkant van het veld en vond met een afgemeten voorzet het hoofd van Sander Vereijken, die via de binnenkant van de paal raak kopte: 1-0. Helmond had het overwicht, maar moest na tien minuten in de tweede helft de gelijkmaker slikken, toen Mohamed Mallahi raak kopte voor de 1-1. De thuisploeg leek amper van slag door de tegentreffer en ging drie minuten na de gelijkmaker alweer aan de leiding. Thijmen Nijhuis ging in de fout en liet een ogenschijnlijk simpel schot van Vereijken los: 2-1.

Jong PSV – Jong AZ 3-0

In een wedstrijd die niet bol stond van de kansen sloeg Jong PSV binnen vijf minuten twee keer toe. Op slag van rust frommelde Fodé Fofana de bal van dichtbij over de lijn achter doelman Hobie Verhulst. Amper twee minuten later was diezelfde Verhulst wederom geklopt, toen Mathias Kjölö mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Johan Bakayoko. Kjölö faalde niet en zette PSV nog voor rust op 2-0. De ploeg van de vertrekkende Peter Uneken was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot, toen Kristófer Kristinsson de bal gelukkig voor de voeten kreeg en met een volley raak schoot in de linkerhoek: 3-0.

Telstar - Roda JC Kerkrade 3-1

In de achtste minuut opende Roda JC de score na een goed uitgespeelde aanval. Fabian Serrarens werd op het juiste moment weggestuurd door Dylan Vente en maakte oog in oog met keeper Jasper Schendelaar geen fout. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Telstar echter langszij. Een rake kopbal van Cas Dijkstra zorgde voor een 1-1 tussenstand bij rust. Gyliano van Velzen liet een grote kans op de 2-1 onbenut, maar aanvoerder Glynor Plet zorgde na een afgemeten voorzet van Redouan El Yaakoubi toch voor het winnende doelpunt met een kopbal. Diep in de blessuretijd maakte Ozan Kökçü aan alle onzekerheid een eind.