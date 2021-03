Eredivisie-wedstrijd zonder topscorers aan de aftrap levert geen goals op

Vrijdag, 19 maart 2021 om 21:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:34

De competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Twente heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. In het Abe Lenstra Stadion troffen de bezoekers tweemaal de paal en bleef het bij 0-0. Daardoor wacht Twente al vijf wedstrijden op een overwinning. De ploeg van Ron Jans staat op de achtste plek met 37 punten; Heerenveen staat elfde met 34 punten.

Jans verraste door Danilo na elf opeenvolgende basisplaatsen op de bank te laten beginnen. De clubtopscorer worstelt met zijn vorm en werd vervangen door Luka Ilic. Heerenveen trad ook aan zonder zijn topscorer, Henk Veerman, die op het punt staat om vader te worden. Daardoor was Siem de Jong de spits van de bezoekers. De eerste kansjes waren voor Twente: een kopbal van Dario Dumic en een inzet van Jesse Bosch vlogen over. Luciano Narsingh wist zijn oude ploeg geen pijn te doen met een hard schot in de negentiende minuut.

Na een halfuur kwam Heerenveen met de schrik vrij. Jan Paul van Hecke verspeelde de bal achterin, waarna een grote kans voor Narsingh ontstond. Met een uiterste krachtsinspanning bracht Van Hecke echter zelf redding op de doellijn en maakte hij zijn fout goed. Vervolgens schoot Bosch op de paal na voorbereidend werk van Queensy Menig. Heerenveen speelde geen sterke eerste helft, al was Joey Veerman in de as van het veld een lichtpuntje.

Ook in de tweede helft werd niet gescoord. Joël Drommel bracht redding op een schot van De Jong, terwijl Bosch en Ilic aan de overzijde mogelijkheden op de openingstreffer onbenut lieten. Een kwartier voor tijd viel Danilo in, maar ook hij kon niet voor de beslissing zorgen. In de blessuretijd liftte Menig de bal over de keeper, waarna zijn inzet op de binnenkant van de paal belandde. Namens Heerenveen schoot Arjen van der Heide recht op Drommel en dus bleef het bij 0-0.