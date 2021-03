Derksen: ‘Misschien moet hij zijn haar oranje verven om een kans te krijgen’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 21:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:51

Het ontbreken van Wout Weghorst in de definitieve selectie van het Nederlands elftal wekt onbegrip bij de analisten van Veronica Inside. De spits viel vrijdag buiten de boot voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (woensdag 24 maart), Letland (zaterdag 27 maart) en Gibraltar (dinsdag 30 maart). Weghorst speelde tot dusver vier interlands voor Oranje, maar bondscoach Frank de Boer lijkt meer vertrouwen te hebben in Luuk de Jong.

Johan Derksen noemt het ‘onbegrijpelijk’ om Weghorst thuis te laten. “Als iemand het de laatste tijd heeft afgedwongen, is het Wout Weghorst. Daar zou hij alleen al beloond voor moeten worden. Ik vind het bijna onbeschaafd ten opzichte van die jongen dat hij afgevallen is”, vindt de analist. Weghorst was dit seizoen goed voor 16 doelpunten in 25 competitieduels voor VfL Wolfsburg. In de afgelopen seizoenen scoorde hij 17 en 16 keer. “Drie jaar lang zit hij boven de vijftien doelpunten”, merkt René van der Gijp op. “Dat is waanzinnig knap man, zeker omdat hij niet bij een topclub zit als Borussia Dortmund of Bayern München.”

“En niet in een lullige competitie”, vult Derksen aan. “Hij wordt altijd onder Luuk de Jong gezet in de rangorde, maar ik vind dat hij structureel beter presteert.” Daar is Valentijn Driessen het mee eens. Hij stipt aan dat De Jong dit seizoen minder vaak scoorde: 4 keer in 24 competitiewedstrijden voor Sevilla. “De cijfers van De Jong bij Sevilla zijn dramatisch. Het enige wat hij kan doen, is Luuk de Jong neerschieten. Er zit zoveel motivatie in die gozer.” Driessen speculeerde eerder op de vrijdag al dat Weghorst wellicht niet in de groep ligt en dat is volgens Derksen ook mogelijk.

“Het is een jongen die de duels in gaat, misschien vinden de heertjes dat niet leuk, ik weet het niet. Maar ik vind het onbegrijpelijk van Frank de Boer. Ik zie hem in Alkmaar en Amsterdam op de tribune zitten, ergens anders komt hij volgens mij niet, maar laat hem eens naar Duitsland gaan om te kijken hoe het met hem gaat, zoek die jongen eens op. Het is de ideale target man als je iets moet forceren”, vindt de voormalig voetballer. “Die jongen heb je echt nodig om de oorlog te winnen.”

Derksen denkt dat het voor Weghorst ‘onbegrijpelijk’ is om te zien dat Ryan Babel, niet verzekerd van een basisplek bij Galatasaray, wel mag aansluiten. “Die jongens zijn niet helemaal met elkaar te vergelijken, maar hij heeft de laatste zes weken één keer in de basis gestaan. Die laat zelden iets zien bij Oranje, maar Frank de Boer wil hem erbij hebben voor in de kleedkamer. Ik weet niet wat die jongen voor kwaliteiten in de kleedkamer heeft... Misschien moet hij (Weghorst, red.) ook zijn haar oranje verven om een kans te krijgen.”