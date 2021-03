‘Laten we eerst een standbeeld voor Jan Siemerink regelen bij Ajax’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 20:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Het ontbreken van Sébastien Haller in de Europa League is volgens Mike Verweij en Valentijn Driessen een geluk bij een ongeluk. Ajax verzuimde de spits in te schrijven voor de knock-outfase, waardoor Dusan Tadic in Europees verband in de punt van de voorhoede staat. Voorlopig werkt die variant naar behoren: Tadic was trefzeker in de uitwedstrijd tegen Lille OSC (1-2) in de zestiende finale en in beide duels met Young Boys in de achtste finale.

Bij podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt vrijdag besproken wanneer de familie van Haller kan overkomen naar Nederland. Dat is voorlopig nog niet gelukt en de journalisten speculeren dat zijn mindere vorm daarmee te maken kan hebben. "Maar laten we eerst een standbeeld voor Jan Siemerink regelen", zegt clubwatcher Verweij lachend over de teammanager. "Dat het vinkje niet is gezet, is achteraf gezien een zege."

"Tadic heeft inmiddels 137 duels voor Ajax gespeeld en was bij 138 doelpunten betrokken. Dat is natuurlijk fenomenaal. Als je hem ziet voetballen, dan denk je: dit is, met die Brazilianen aan de zijkant, altijd wel de beste oplossing", doelt de journalist op Antony en David Neres. "Maar om nou een spits van 22,5 miljoen euro op de bank te zetten... Dat gaat niet gebeuren." Ook Driessen denkt dat een beschikbare Haller 'gewoon' gespeeld zou hebben.

"Ik denk niet dat Erik ten Hag ooit het idee gehad zou hebben om Tadic in de spits te zetten in Europa als hij over Haller had kunnen beschikken. Dus eigenlijk is het een geschenk, want Tadic is wel érg goed", vindt de chef voetbal. Volgens Verweij maakt Ajax zich echter geen zorgen om Haller, die in veertien officiële wedstrijden voor Ajax goed was voor acht doelpunten en zes assists. "Iedereen is er wel van overtuigd dat hij op termijn weer een heel goede spits is voor de Eredivisie en dat hij echt veel gaat scoren en veel assists gaat inleveren. Hij is na zijn komst ook wel belangrijk geweest. Maar ik ben heel benieuwd hoe het volgend seizoen in de Champions League gaat."