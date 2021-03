‘Ik denk dat hij de enige is ter wereld met zoveel voetbalverstand’

Kevin Kampl is lyrisch over Julian Nagelsmann, zo vertelde hij in een uitgebreid interview met DAZN. De middenvelder van RB Leipzig roemt zijn oefenmeester om zijn kennis en is van mening dat Nagelsmann op dit moment de trainer is met de meeste expertise van alle oefenmeesters ter wereld. Volgens Kampl heeft zijn Duitse collega alles in zich om een hele grote te worden.

De pas 33-jarige Nagelsmann wordt al jaren gezien als een vooruitstrevende trainer en is dit seizoen met RB Leipzig de belangrijkste uitdager van Bayern München in de strijd om de titel in de Bundesliga. “Het lijkt alsof hij al twintig jaar in het vak zit”, looft Kampl zijn trainer. “Ik heb nog nooit een trainer gezien die zo bezeten is van het voetbal en zoveel kennis heeft op die leeftijd. Dat is ongelooflijk. Ik denk dat hij de enige is ter wereld met zoveel voetbalverstand. Hij weet het team altijd perfect voor te bereiden op wedstrijden en heeft altijd een goed strijdplan. Ik weet zeker dat Leipzig niet zijn laatste club is. Hij heeft een hele grote carrière voor zich.”

Nagelsmann, die wordt genoemd als een van de kandidaten om Joachim Löw op te volgen als bondscoach van Duitsland, neemt met Leipzig momenteel in de Bundesliga de tweede plek in met vier punten achterstand op Bayern. “Het is aan ons om de dingen te doen die hij eist”, vervolgt Kampl. “Soms heb je ook een beetje geluk nodig. Als je Bayern altijd voor je hebt, is dat de maatstaf. Dat is het beste team ter wereld op dit moment. Het is enorm lastig voor ons om kampioen te worden, maar we proberen zo lang mogelijk mee te blijven doen. Het zou een leugen zijn als we zouden zeggen dat we niet mee zouden doen.”

De Duitse titelstrijd zal voor een groot gedeelte afhangen van het onderlinge treffen op 3 april, wanneer Leipzig op bezoek gaat in de Allianz Arena. Kampl tempert alvast de torenhoge verwachtingen. “Ik zou ons nog niet willen classificeren als absolute topclub van alle clubs ter wereld. Daarvoor spelen we nog niet lang genoeg in de Bundesliga. Toch is het opmerkelijk als je ziet wat de club de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Dat maak je niet vaak mee in het voetbal.”