Stekelenburg geplaagd door ploeggenoten bij Ajax na oproep voor Oranje

Vrijdag, 19 maart 2021 om 19:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:33

Maarten Stekelenburg is niet van plan om zich volgende week voor spek en bonen bij het Nederlands elftal te melden. Vrijdag werd bekend dat de doelman van Ajax na drieënhalf jaar afwezigheid weer onderdeel uitmaakt van de selectie van Oranje, maar als het aan Stekelenburg ligt blijft het daar niet bij. Maandag meldt de sluitpost zich bij de nationale ploeg voor de WK-kwalificatieduels met Turkije, Letland en Gibraltar.

Stekelenburg krijgt de voorkeur boven Marco Bizot en Joël Drommel en moet de concurrentiestrijd aangaan met Tim Krul en Jasper Cillessen. Als het aan Stekelenburg ligt, staat hij de komende wedstrijden onder de lat bij Oranje. “Ik denk dat je altijd zo moet denken”, zegt de doelman in gesprek met Ajax TV. “Je wilt altijd het hoogst haalbare. Ik ga daar niet heen om vakantie te vieren. Ik ben altijd doorgegaan met wat ik laatste jaren doe. Keihard trainen en klaar zijn als het moet gebeuren.”

Door de dopingschorsing van André Onana verdedigt Stekelenburg momenteel het doel van Ajax, waarmee hij zich de voorbije weken in de kijker speelde bij bondscoach Frank de Boer. “Dit is waarom ik altijd keihard ben blijven trainen", aldus Stekelenburg. "Ook toen ik niet speelde. Dan ben je er in ieder geval altijd klaar voor.” Naast Stekelenburg melden ook Daley Blind, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch zich namens Ajax bij het Nederlands elftal. Stekelenburg is met zijn 38 jaar duidelijk de routinier bij Oranje en wordt soms geplaagd door ploeggenoten. "Daar hoor ik hier bij Ajax wel dingetjes over. Dat ik dit op mijn oude dag nog mag meemaken en dat soort dingen.”

De laatste keer dat Stekelenburg het doel van Oranje verdedigde was in november 2016, toen Luxemburg met 1-3 werd verslagen op weg naar het WK 2018 in Rusland. Onder toenmalig bondscoach Danny Blind speelde hij destijds zijn tot dusver laatste interland. “Als het goed gaat zoals nu krijg je veel lof”, gaat Stekelenburg verder. “Er zijn ook periodes dat het minder gaat in je carrière. Dan wordt het tegen je gebruikt. Ik maak me niet snel druk. Dat is misschien een karaktereigenschap. Ik ben blij dat het nu zo gaat. Niemand had verwacht dat het zo zou gaan. Ik ook niet.”

Ook reageert Stekelenburg kort op de loting voor de kwartfinale van de Europa League. Ajax werd vrijdag gekoppeld aan AS Roma, de club waar hij twee seizoenen onder contract stond. “Ik denk niet dat AS Roma blij is met ons. Het had beter gekund, het had slechter gekund. We hebben de loting live in de bus gekeken met de selectie. We waren net geland op het vliegveld.” Mocht Ajax zich over twee wedstrijden weten te plaatsen voor de halve finale, dan wacht de winnaar van het duel tussen Granada en Manchester United als volgende tegenstander.