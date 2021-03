Manchester United sluit recorddeal en vervangt Chevrolet als shirtsponsor

Vrijdag, 19 maart 2021 om 18:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:14

Manchester United krijgt vanaf volgend seizoen een nieuwe shirtsponsor. Softwarebedrijf TeamViewer neemt na zeven jaar de plek van Chevrolet over, zo bevestigt de huidige nummer nummer twee van de Premier League. Volgens Sky Sports gaat het om de grootste shirtsponsordeal ooit in de hoogste divisie van Engeland. Naar verluidt gaat TeamViewer jaarlijks omgerekend een kleine 55 miljoen euro betalen.

Beide partijen zijn een overeenkomst aangegaan van vijf jaar, waarin Manchester United dus een totaalbedrag van circa 275 miljoen euro tegemoet kan zien. Sinds 2014 ontving de club jaarlijks circa 75 miljoen euro van Chevrolet, maar die sponsordeal betrof meer dan alleen een plek op het wedstrijdshirt: het bedrijf leverde bijvoorbeeld ook de auto's voor de spelers. De overeenkomst met TeamViewer is de grootste ooit voor enkel een plek op het wedstrijdshirt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manchester United moet dus nog wel op zoek naar een nieuwe autoleverancier en ook naar een nieuwe sponsor voor de trainingstenues, daar de overeenkomst met Aon bijna afloopt. De club is in ieder geval blij met de deal met TeamViewer, het Duitse bedrijf dat bekend is van het softwareprogramma waarmee gebruikers elkaars computer op afstand kunnen besturen. TeamViewer is na Sharp, Vodafone, AIG, Aon en Chevrolet de zesde shirtsponsor in de clubgeschiedenis van Manchester United.

"We zijn ongelooflijk trots op deze samenwerking met een van de meest veelbelovende en dynamische softwarebedrijven", reageert directeur Richard Arnold van Manchester United. "Het maken van connecties is nooit zo belangrijk geweest als nu voor de hele wereld en voor onze gemeenschap van 1,1 miljard fans en volgers. We zien ernaar uit om te gaan samenwerken met TeamViewer." Directeur Oliver Steil van TeamViewer stelt dat 'twee succesvolle, wereldwijde teams' de handen ineenslaan. "Samen kunnen we als Team United de supportersbeleving in het Theatre of Dreams naar een nieuw niveau tillen."