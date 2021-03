‘Diego Simeone heeft wilde plannen en hoopt Renato Tapia te overtuigen’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 23:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:13

Diego Simeone wil veel in het werk stellen om Renato Tapia komende zomer naar Atlético Madrid te halen, zo verzekert het Peruviaanse El Futbolero. De middenvelder van Celta de Vigo, die ook in de belangstelling zou staan van stadsgenoot Real Madrid, moet volgens Simeone de nieuwe smaakmaker van Atlético worden. De trainer hoopt Tapia ervan te overtuigen dat hij zelfs kan doorgroeien tot de nieuwe sterspeler van het Spaanse en Europese voetbal.

Afgelopen zomer vertrok Tapia na vierenhalf jaar bij Feyenoord. De Rotterdammers besloten het contract van de 25-jarige middenvelder niet te verlengen, waardoor hij transfervrij de overstap naar Celta de Vigo maakte. Iets meer dan een halfjaar na zijn vertrek bij Feyenoord heeft Tapia zich met zijn dominante spel in LaLiga in de kijker gespeeld bij verschillende Europese topclubs, waaronder Real en Atlético. Laatstgenoemde club gaat er alles aan doen om de international van Peru komende zomer in te lijven.

Doordat Atlético niet het geld heeft om Tapia naar Madrid te halen, worden de overtuigingskwaliteiten van Simeone in de strijd gegooid om de middenvelder te verleiden tot een overgang. Simeone is voornemens om Tapia als vaste kracht te laten fungeren bij de huidige koploper van LaLiga en wil hem klaarstomen om een van de beste spelers van Spanje en Europa te worden, zo schrijft het Peruviaanse medium. Tapia heeft bij Celta nog een doorlopend contract tot de zomer van 2024, waardoor de nummer tien van LaLiga vermoedelijk een flinke transfersom wil zien. Transfermarkt schat de waarde van Tapia momenteel op twintig miljoen euro.

De Zuid-Amerikaan speelde in Nederland voor FC Twente, Willem II en Feyenoord. Bij laatstgenoemde club gold de in januari 2016 voor 2,5 miljoen euro van FC Twente overgenomen middenvelder nooit als vaste waarde. De enige periode waarin hij onder trainer Giovanni van Bronckhorst wél basisspeler was, was toen hij eind 2017 door blessures bij Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden als noodverband als centrumverdediger moest opdraven. Technisch directeur Sjaak Troost vond dat Tapia zo snel mogelijk moest vertrekken, terwijl de speler dit zelf niet wilde.