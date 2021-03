Riechedly Bazoer houdt hoop en slaat uitnodiging van Guus Hiddink af

Vrijdag, 19 maart 2021 om 17:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:53

Riechedly Bazoer heeft een uitnodiging voor de nationale ploeg van Curaçao naast zich neergelegd, zo meldt De Gelderlander. Bondscoach Guus Hiddink had de verdediger annex middenvelder van Vitesse graag opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van deze maand, maar Bazoer wacht liever op een nieuwe kans bij Oranje.

Curaçao begint eind maart aan de loodzware WK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi in Qatar. De eerste tegenstanders in de poule zijn Saint Vincent en de Grenadines en Cuba. Dinsdag maakte Hiddink zijn 24-koppige selectie bekend en daar zaten veel spelers bij met ervaring in de Eredivisie, zoals RKC Waalwijk-middenvelder Vurnon Anita, voormalig PSV-doelman Eloy Room, ex-Feyenoord-verdediger Cuco Martina, voormalig FC Groningen-broers Juninho Bacuna en Leandro Bacuna, ex-AZ-spits Charlison Benschop en SC Cambuur-aanvaller Jarchinio Antonia.

Bazoer werd niet opgeroepen en dat komt hij volgens de Gelderlander nog altijd mikt op een rentree bij Oranje. Van een avontuur bij Curaçao zal de komende tijd 'absoluut geen sprake' zijn, schrijft de regionale krant op basis van bronnen uit het kamp van de spelmaker. Bazoer debuteerde in november 2015 voor Oranje en droeg het shirt in juni 2016 voor het laatst. Al zijn zes interlands voor Oranje waren vriendschappelijke wedstrijden. Hij werd genoemd als potentiële kandidaat voor de selectie van Oranje voor de eerstvolgende interlands, maar vlak voor de bekendmaking van de voorlopige selectie werd hij vanwege wangedrag tijdelijk uit de selectie van Vitesse gezet.

"Ik ben natuurlijk wel een paar keer benaderd door Guus Hiddink", erkende Bazoer vorige maand in gesprek met ESPN. "Maar ik heb nog wel een doel: ik wil het liefst proberen om bij het Nederlands elftal terecht te komen. Ik wil mezelf absoluut niet in het Nederlands elftal praten. Ik probeer iedere wedstrijd een hoog niveau te halen en dan zien we wel." Dit seizoen is hij een van de sleutelspelers van Vitesse. Hij opereert in het centrum van de vijfmansverdediging en levert met zijn voetballende kwaliteiten een grote bijdrage aan de opbouw. De afgelopen weken waren echter ongelukkig: hij miste het duel met AZ (2-1 zege) door zijn verwijdering uit de selectie en kreeg bij zijn rentree tegen FC Utrecht (1-3 zege) een rode kaart.