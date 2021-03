ZoooveelMoneyMan introduceert speciaal beloningssysteem voor Oranje-sterren

ADVERTORIAL - Het Nederlands elftal kwam op 12 juli 2014 voor het laatst in actie op een groot eindtoernooi. In Brazilië werd in de troostfinale de bronzen plak gepakt, waarna donkere tijden aanbraken voor het Nederlandse voetbal. Op weg naar de WK-kwalificatie voor het toernooi in 2022 gaan de gedachten van de ZoooveelMoneyMan terug naar de periode waarin Oranje ontbrak op het EK van 2016 en WK van 2018. “Dit nooit, maar dan ook nooit meer”, zegt de Eurojackpot spending expert, die de afwezigheid van Nederland op de toernooien moeilijk kan verkroppen. Met de introductie van een bizar beloningssysteem wil de ZoooveelMoneyMan ervoor zorgen dat het deze keer niet mis kan gaan.

Onder het motto 'laat je fantasie de vrije loop, dan is alles te koop' introduceert de ZoooveelMoneyMan een beloningssysteem waardoor het in zijn ogen onmogelijk is om zich in een poule met Turkije, Noorwegen, Letland, Gibraltar en Montenegro niet te kwalificeren voor het WK. Uit gesprekken met Oranje-internationals is hij erachter gekomen wat zij nodig hebben om nog beter te presteren. “Kijk, die spelers verdienen al miljoenen bij hun clubs, dus wat dat betreft zitten zij er al warmpjes bij. Je moet ze daarom op een andere manier zien te paaien. Die gasten spelen voor de fans, de roem en de complimenten. Dit moeten ze nu allemaal missen doordat ze voor bijna lege tribunes spelen. De enige plek waar ze nu nog hun fame ontvangen is social media. Hoe meer likes en shares, des te beter gaan deze gasten zich voelen. Dus wat doen we dan? Precies, we geven die gasten spullen waar ze mee kunnen pronken op hun Instagram-accounts.”

De ZoooveelMoneyMan kan zich enorm storen aan spelers die hun social media kanalen verwaarlozen. Zo ergerde hij zich kapot aan de ‘doodsaaie’ tijdlijn van Joël Veltman. “Hem heb ik stevig toe moeten spreken. Iedere keer die standaard foto’s met het strand op de achtergrond. Denk nou eens groot, jongen! Of ons gesprek zijn vruchten heeft afgeworpen? Oordeel zelf: hij plaatste na ons onderhoud een filmpje waarin hij wakeboardend tussen de dolfijnen te zien was. Een gouden bril, glinsterende ketting en onderweg naar zijn privé eiland. Een uur later zat hij licht vermoeid uit een diamanten kokosnoot te drinken. En toen? De likes stroomden werkelijk binnen! Volgens mij hoorde ik de bondscoach niet lang daarna tegen zijn assistenten al zeggen dat hij gaat spelen deze kwalificatiereeks.”

Een andere Oranje-international bij wie de ZoooveelMoneyMan op de koffie is gegaan, is Hans Hateboer. De rechtsback van Atalanta staat momenteel buitenspel met een voetblessure. Op weg naar zijn herstel wordt hem de helpende hand geboden. “Om weer topfit te worden richting het EK moet Hans natuurlijk de beste fysieke begeleiding krijgen. Maar een blessure gaat verder dan dat! Ook je ego moet weer volledig worden opgebouwd. Met zijn schamele 33.000 volgers op Instagram gaat dat niet lukken. Hij was eerst niet zo happig op die gouden voortanden, maar nu is hij niet meer te houden. Ik zag laatst een videootje van hem op Instagram waarop hij rende op een gouden loopband. Om de 500 meter kwam er een sterrenchef langs met een cloche en vers bereid hapje. Hij noemt het zelf een culinaire motivatie. Voor mij is dat een goed teken, die Hans komt er wel. En wie betaalt de schade? Ik, de ZoooveelMoneyMan!”.

Verwacht jij dat de plannen van de ZoooveelMoneyMan met Oranje ervoor gaan zorgen dat het team van Frank de Boer zich plaatst voor het WK? Of zou jij het anders doen als je €10.000.000 tot €90.000.000 zou winnen bij Eurojackpot?

Dit artikel is in samenwerking met Eurojackpot tot stand gekomen.

Let op: speel bewust, 18+. Eurojackpot.nl