Turkije met Orkun Kökçü en twee bekenden uit Eredivisie tegen Oranje

Vrijdag, 19 maart 2021 om 15:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:12

Orkun Kökçü zit bij de definitieve selectie van Turkije voor de komende interlandperiode. Dat houdt in dat de middenvelder van Feyenoord komende woensdag mogelijk in actie komt tegen het Nederlands elftal, dat in Turkije op bezoek komt voor het begin van de WK-kwalificatiecyclus. Het zou voor Kökçü zijn derde interland worden, nadat hij vorig jaar september tegen Servië zijn debuut maakte en in november tegen Kroatië meespeelde.

Kökçü speelde in totaal achttien keer voor diverse jeugdelftallen van Oranje, maar besloot in 2019 om zijn interlandloopbaan voort te zetten bij Turkije. De selectie van bondscoach Senol Günes bevat verder grote namen als Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çaglar Söyünçü (Leicester City) en Hakan Çalhanoglu (AC Milan). Met Deniz Türüç (Istanbul Basaksehir) en Enes Ünal (Getafe) zijn nog twee voormalig spelers uit de Eredivisie vertegenwoordigd.

Het is niet zeker of Turkije de komende interlands kan beschikken over de spelers die in clubverband actief zijn in Frankrijk. Vanwege de geldende quarantaineregels laten de Franse clubs hun internationals voorlopig niet uitvliegen. Voor Turkije gaat het om het Lille OSC-trio Burak Yilmaz, Yusuz Yazici en Zeki Çelik en Le Havre-verdediger Umut Meras. Overigens is ook onduidelijk of Memphis Depay zich van Olympique Lyon bij Oranje mag voegen.

Turkije speelt na het duel met Nederland deze maand ook tegen Noorwegen en Letland.



De selectie van Turkije:

Doel: Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Mert Günok (Istanbul Basaksehir), Altay Bayindir (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Caykur Rizespor)

Verdediging: Zeki Çelik (Lille OSC), Nazim Sangaré (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür (Sassuolo), Caglar Söyünçü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Caner Erkin (Fenerbahçe)

Middenveld: Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Deniz Türüç (Istanbul Basaksehir)

Aanval: Emre Kilinc (Galatasaray), Yusuf Yazici (Lille OSC), Halil Akbunar (Göztepe), Burak Yilmaz (Lille OSC), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Besiktas)