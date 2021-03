Advocaat: ‘Het is een van onze topkeepers, ik verwacht dat hij op het EK speelt’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 14:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:06

Dick Advocaat weet nog niet wij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen onder de lat staat. Nick Marsman maakte vorige week zondag (1-1) in het uitduel met PSV een zeer sterke indruk, maar de Feyenoord-coach sluit niet uit dat concurrent Justin Bijlow dit weekeinde een basisplaats heeft. Advocaat is in ieder geval blij dat laatstgenoemde doelman een plek heeft in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje.

"Die keuze maak ik morgen (zaterdag, red.)", wordt Advocaat vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan Emmen-thuis geciteerd door onder meer Voetbal International. "Het blijft een moelijke afweging, maar daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn in de keuze die je maakt. Dat je aan de spelers vertelt wat er gaat gebeuren." De scheidend coach kijkt verder dan het eerstvolgende duel van Feyenoord en hoopt op speeltijd voor Bijlow op het jeugd-EK van later deze maand in Hongarije en Slovenië. "Dat verwacht ik zeker, dat hij op het EK gaat spelen. Het is een van onze topkeepers."

Over het ontbreken van Lutsharel Geertruida in de definitieve EK-selectie van Jong Oranje houdt Advocaat zich op de vlakte. "De bondscoach (Erwin van de Looi, red.) zal zijn reden hebben." De situatie bij Feyenoord is heel anders en het lijkt zeker dat Geertruida zaterdag een basisplaats heeft tegen Emmen. Advocaat wil overigens niets weten van onderschatting van de hekkensluiter in de Eredivisie. "De laatste vier wedstrijden hebben ze niet verloren, dat zegt genoeg. Maar wij moeten ook winnen om bij te blijven", doelt de oefenmeester op de strijd om plaats drie.

Advocaat kent in aanloop naar het thuisduel van zaterdag weinig personele problemen. "Op zich staat het er goed voor, alleen Fer is afgevallen", vervolgt de trainer van Feyenoord zijn vooruitblik. "Gisteren (donderdag, red.) op de training had hij last van zijn kuit, dus die is er waarschijnlijk een paar weken uit." Naast Fer ontbreekt ook Mark Diemers zaterdagavond in De Kuip. Advocaat hoopt dat de middenvelder na de interlandperiode weer inzetbaar is.