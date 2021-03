De Boer keihard aangepakt: ‘Echt idioot dat Weghorst er weer niet bij zit’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:27

Er is vrijdag met name op de sociale media ongeloof over het ontbreken van Wout Weghorst in de definitieve selectie voor de WK-kwalificatieduels van Oranje met Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). De boomlange spits verkeert in grootse vorm bij VfL Wolfsburg, maar desondanks verkiest bondscoach Frank de Boer concurrent Luuk de Jong boven Weghorst in de definitieve selectie van het Nederlands elftal.

Weghorst staat op 16 doelpunten in 25 Bundesliga-wedstrijden, met ook nog eens 6 assists. De Jong kan daar qua statistieken absoluut niet aan tippen: 4 doelpunten en 0 assists in 24 optredens in LaLiga in deze jaargang. Voor De Boer echter geen reden om voorrang te verlenen aan Weghorst. "Wat moet je nog meer doen om bij Oranje te komen? En dan wel Ryan Babel oproepen", verzucht een verbaasde Twitter-gebruiker. "Weghorst moet gewoon in de basis met Memphis Depay en Steven Bergwijn/Donyell Malen er naast. Echt idioot dat hij er weer niet bij zit", schrijft weer een andere voetballiefhebber op Twitter.

Weer een andere Twitteraar is van mening dat Weghorst per direct moet bedanken voor Oranje, daar De Boer geen oog voor zijn prestaties lijkt te hebben. Veel Oranje-supporters denken dat het EK voor de topschutter van Wolfsburg serieus in gevaar komt, omdat De Jong duidelijk hoger in de pikorde staat van het Nederlands elftal. De keuze is gezien de statistieken over 2021 ook opvallend. Opta meldt kort na het bekendmaken van de Oranje-selectie dat alleen Lionel Messi, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Luis Muriel, Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho (allen elf keer) in dit kalenderjaar vaker direct of indirect bij doelpunten zijn betrokken dan Weghorst. De Nederlandse spits staat in 2021 op zeven treffers en vier assists.

Weghorst moet gewoon in de basis met Depay en Bergwijn/Malen er naast. Echt idioot dat hij er weer niet bij zit. — northernn7 (@northernn71) March 19, 2021

Valentijn Driessen bespreekt de selectie van De Boer vrijdagmiddag in een analyse op Clubhouse: "Babel, dat zijn bepaalde keuzes, die Frank de Boer al veel eerder heeft gemaakt", zo brengt de chef voetbal van De Telegraaf in herinnering. "En ook de keuze over Weghorst heeft hij eerder gemaakt. Ik denk dat hij ook denkt dat hij met Luuk de Jong een betere pinchhitter heeft. Normaal gesproken zou Weghorst het natuurlijk gewoon verdienen om in de selectie te zitten, als je ziet wat hij presteert. Ronald Koeman heeft hem toen bij de selectie gehad. Die heeft hem toen ook meegemaakt."

"Kijk: Weghorst is wel een hele aparte, ook voor een groep spelers. Het is iemand die echt tot het gaatje gaat. Hij valt niet overal in het pulletje, bij spelersgroepen", vervolgt Driessen zijn relaas over de loopbaan van de inmiddels 28-jarige Weghorst. "Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom hij er niet bij zit. Ik weet niet of dat de reden is, maar dat hoor je natuurlijk weleens. Het is iemand die zó gedreven is en dan soms misschien het groepsproces uit het oog verliest." Driessen is bang dat de EK-kansen van de spits in Duitse dienst flink geslonken zijn. "Ik denk dat het EK er ook niet in zit voor hem. De Boer heeft al eerder aangegeven dat hij vasthoudt aan tachtig, negentig procent van de selectie die hij eind vorig jaar heeft opgeroepen. En om Luuk de Jong en Weghorst allebei mee te nemen, dat gaat mij ook te ver."

11 - Only six players - Messi, Lewandowski, Lukaku, Muriel, Ronaldo and Sancho - scored or assisted more goals in Europe's top-5 leagues in 2021 than Wout Weghorst (7 goals, 4 assists). Ignored. pic.twitter.com/8nR9YcdkeR — OptaJohan (@OptaJohan) March 19, 2021

Collega Mike Verweij voelt mee met de wederom gepasseerde Weghorst, met Wolfsburg in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Werder Bremen van zaterdagmiddag: "Je vraagt je wel af wat iemand dan wél moet doen om bij het Nederlands elftal te komen. Ik denk wel dat Luuk de Jong een veel betere kopper is, en dat als je een breekijzer nodig hebt, je voor de kopper kiest", zo probeert de Ajax-watcher van de ochtendkrant een reden te vinden voor de keuze van De Boer voor de Sevilla-aanvaller.

Weghorst maakte in 2018 als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal, in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Engeland. Ronald Koeman was destijds nog de bondscoach van Oranje. Kort daarna volgden nog invalbeurten tegen Slowakije en Italië. Weghorst zat vervolgens anderhalf jaar niet bij de selectie, om vanwege een blessure bij Memphis Depay in de herst van 2019 terug te keren. Tijdens het thuisduel met Estland (5-0), de laatste interland onder Koeman, fungeerde hij als invaller. De Boer liet hem links liggen tijdens de interlandperiodes in oktober en november 2020 en ook nu gaat er dus een streep door de naam van Weghorst.