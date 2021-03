Joe Hart biedt excuses aan voor ‘onaanvaardbare’ post op Instagram

Vrijdag, 19 maart 2021 om 13:37 • Jeroen van Poppel

Joe Hart maakt vrijdag in een videoboodschap zijn excuses aan de supporters van Tottenham Hotspur. De reservedoelman van the Spurs plaatste donderdag na de pijnlijke uitschakeling in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (3-0 verlies na verlenging) een merkwaardige Instagram Story. "Job done", stond daarbij, alsof Tottenham de klus had geklaard in Kroatië.

Hart moet bij Tottenham Hugo Lloris voor zich dulden. De Franse goalie kon niet voorkomen dat Mislav Orsic een hattrick maakte en zo de 2-0 overwinning van Tottenham Hotspur in eigen huis ongedaan maakte. Op het Instagram-account van Hart verscheen na afloop van het duel dus het vreemde bericht. "Ik moet mijn excuses aanbieden namens mijn socialmediateam", zegt Hart nu.

?? Joe Hart on posting ‘job done’ on Instagram after Tottenham were knocked out of Europa League last night ?????



"It's unacceptable, I'm sure it's annoyed a lot of people... it's obviously not come from me." pic.twitter.com/nSc3oadpDZ — Pubity Sport (@PubitySportIG) March 19, 2021

De 75-voudig Engels international beweert dus zijn Instagram-account niet zelf bij te houden. "Ik heb net vernomen dat iemand dacht dat we gisteravond met 3-0 hadden gewonnen. Hoe suf het ook klinkt, het is de waarheid. Dat is onaanvaardbaar. Het is niet gekomen van mij, ik heb niets dan liefde voor de club."