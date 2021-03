Frank de Boer legt uit waarom Quincy Promes is afgevallen bij Oranje

Vrijdag, 19 maart 2021 om 12:49 • Jeroen van Poppel

Frank de Boer heeft Quincy Promes niet opgeroepen voor de komende drie interlands in de WK-kwalificatiecyclus voor het eindtoernooi in Qatar. De bondscoach van het Nederlands elftal geeft aan dat de 29-jarige vleugelspits van Spartak Moskou op zijn positie de concurrentie voor nu verloren heeft.

"We zitten nu kort voor het EK", zegt De Boer in het persbericht van de KNVB. "Dat betekent dat alle spelers uit de voorlopige selectie bij ons in beeld blijven, ook al zitten ze nu niet bij de definitieve groep. Dat geldt bijvoorbeeld voor Quincy Promes, die ik nu niet geselecteerd heb. De concurrentie op zijn positie is groot en ik kies op dit moment voor anderen."

De Boer benadrukt dat zijn keuze om Promes niet te selecteren op sportieve gronden is gemaakt. "Natuurlijk ken ik de verhalen rond hem, maar voor mij geldt maar één ding: je bent in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen is", aldus De Boer. "Dus ik behandel hem net zoals alle anderen." Promes legt het af tegen de aanvallers Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Memphis Depay, Luuk de Jong, Donyell Malen en Calvin Stengs, die wél geselecteerd zijn.

In het doel geeft De Boer de voorkeur aan Maarten Stekelenburg. De doelman van Ajax zit voor het eerst in drieënhalf jaar weer bij Oranje. "Ook Marco Bizot blijft in beeld", zegt De Boer, die ook FC Twente-doelman Joël Drommel liet afvallen uit de voorselectie. "Ik heb Maarten Stekelenburg bij de groep gehaald, zodat ik hem tien dagen aan het werk kan zien. Nu gaat het om WK-kwalificatie, maar uiteraard kijken we verder dan alleen deze week."

De selectie van Oranje:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Calvin Stengs (AZ)