NOS onthult unieke brief van PSV uit 1981 aan zestienjarige Marco van Basten

Vrijdag, 19 maart 2021 om 11:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:38

Marco van Basten groeide in de jaren tachtig uit tot een clubicoon van Ajax, maar de glorieuze voetballoopbaan van de oud-spits had ook compleet anders kunnen lopen. Op 19 maart 1981, vandaag precies veertig jaar geleden, werd de toen zestienjarige Van Basten door PSV benaderd om een testwedstrijd te spelen.

Van Basten had zich bij zijn amateurvereniging VV Elinkwijk in de kijker gespeeld bij de scoutingsafdeling van PSV, zo staat te lezen in de brief die is ondertekend door Kees Ploegsma, de toenmalig secretaris van de Eindhovenaren. "Om makkelijker te kunnen beoordelen over je voetbalcapaciteiten, nodigen wij je uit voor een testwedstrijd", schrijft Ploegsma. "Eventuele reiskosten zullen wij vergoeden."

Marco van Basten als PSV-icoon in plaats van Ajax-icoon. Het had zomaar gekund. Op 19 maart 1981 - vandaag precies veertig jaar geleden - onderneemt PSV per brief een poging om de dan 16-jarige jeugdspeler van Elinkwijk aan zich te binden. https://t.co/RfyfKuayWg pic.twitter.com/8CZDIUiMEs — NOS Sport (@NOSsport) March 19, 2021

Op het moment dat de brief van PSV op de mat viel, had Van Basten al aanbiedingen in zijn bezit van Ajax en FC Utrecht. De voormalig aanvaller bedankte voor de testwedstrijd in Eindhoven en ging enkele weken daarna aan de slag bij Ajax. Het contract dat Van Basten in Amsterdam ondertekende was volgens de NOS handgeschreven, wat erop kan duiden dat Ajax haast had om de talentvolle spits vast te leggen.

Een jaar later maakte de toen zeventienjarige Van Basten op 3 april 1982 zijn officiële debuut voor Ajax tegen NEC. Op dat moment had hij nog maar vijf duels voor Ajax 2 gespeeld en was de spits nog slechts een A-junior. Van Basten kwam als invaller binnen de lijnen voor Johan Cruijff en scoorde bij zijn debuut. Uiteindelijk zou hij 172 officiële wedstrijden voor Ajax spelen, waarin hij 152 keer scoorde. In 1987 maakte Van Basten de overstap naar AC Milan.