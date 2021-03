CL-loting: Bayern München stuit op PSG, Real Madrid treft Liverpool

Vrijdag, 19 maart 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

In het Zwitserse Nyon heeft vrijdag rond het middaguur de loting plaatsgevonden voor de kwartfinale in de Champions League. Met titelverdediger Bayern München tegen Paris Saint-Germain en Real Madrid tegen Liverpool staan er twee absolute topaffiches op het programma. De wedstrijden in de kwartfinale staan gepland voor dinsdag 6 en woensdag 7 april en dinsdag 13 en woensdag 14 april.

Bekerhouder Bayern kende weinig moeite met Lazio in de achtste finale. PSG, vorig jaar nog verliezend finalist, was verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Barcelona van trainer Ronald Koeman. Na de 1-4 overwinning in het Camp Nou was de 1-1 in Parijs voldoende voor een plaats in de kwartfinale. Hakim Ziyech had woensdag met een doelpunt een groot aandeel in de eliminatie van Atlético Madrid (2-0), terwijl de heenwedstrijd in Spanje ook al winnend was afgesloten: 0-1. Wat volgt is een tweeluik met FC Porto. Het Borussia Dortmund van sterspeler Erling Braut Haaland maakte een einde aan de Europese aspiraties van het Sevilla van Luuk de Jong. De volgende test is tegen het dit seizoen zeer sterk presterende Manchester City.

Liverpool, winnaar van de Champions League in 2019, kan in Europees verband nog een mooi slot breien aan een overwegend teleurstellend seizoen, al treft men met Real een zware opponent. Porto zorgde in de achtste finale voor een stunt door titelfavoriet Juventus uit te schakelen. Real, voor het laatst winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi in 2018, liet zich in de achtste finale niet verrassen door het Atalanta van Hans Hateboer, Marten de Roon, Sam Lammers en Robin Gosens. Bijna drie jaar geleden werd in de finale afgerekend met Liverpool (3-1).

Volledige loting kwartfinale Champions League:

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern München - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Er is vrijdagmiddag ook alvast geloot voor de halve finale in de Champions League:

Bayern München/Paris Saint-Germain - Manchester City/Borussia Dortmund

FC Porto/Chelsea - Real Madrid/Liverpool

De wedstrijden in de halve eindstrijd staan gepland voor dinsdag 27 april en woensdag 28 april en dinsdag 4 en woensdag 5 mei. De finale van de Champions League vindt plaats op zaterdag 29 mei in het Atatürk Stadion in Istanbul.