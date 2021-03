Ajax treft AS Roma in kwartfinale en kent tegenstander voor halve finale

Vrijdag, 19 maart 2021 om 13:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:22

De UEFA heeft vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwartfinale in de Europa League verricht. Ajax is tijdens het trekken van de balletjes gekoppeld aan AS Roma. De wedstrijden in de kwartfinale vinden plaats op donderdag 8 en 15 april. Ajax begint met een thuiswedstrijd aan de dubbele confrontatie. Rick Karsdorp, de rechtsback van AS Roma, is voor het eerste duel met Ajax geschorst. Mocht Ajax de halve finale bereiken, dan spelen de Amsterdammers tegen de winnaar van het tweeluik tussen Granada en Manchester United.

Ajax was in de achtste finale tot tweemaal toe te sterk voor Young Boys: 3-0 en 0-2. In de tweede ronde wist het elftal van trainer Erik ten Hag twee keer af te rekenen met Lille OSC: 1-2 en 2-1. De Amsterdamse club kwam in de Europa League terecht nadat het in de groepsfase van de Champions League op de derde plaats was geëindigd, achter Liverpool en Atalanta. Ajax hoopt op een herhaling van het scenario uit 2017, toen onder toenmalig trainer Peter Bosz de finale werd bereikt. In de eindstrijd echter was men niet opgewassen tegen Manchester United (0-2 nederlaag).

Manchester United was donderdagavond verantwoordelijk voor de uitschakeling van AC Milan (0-1). Een knappe prestatie na het 1-1 gelijkspel op Old Trafford. Arsenal, verliezend finalist in 2019, liet zich aftroeven door Olympiacos (0-1). De nederlaag had dankzij de 1-3 zege van een week geleden geen desastreuze gevolgen voor the Gunners. AS Roma mag door het uitschakelen van Shakhtar Donetsk ook nog steeds hopen op een finaleplaats. De verrassing van de avond kwam op naam van Dinamo Zagreb, dat Tottenham Hotspur op een forse nederlaag trakteerde: 3-0. De hattrick van Mislav Orsic was voldoende om de 2-0 nederlaag van de uitwedstrijd in Londen weg te poetsen.

Slavia Praag schoot de Europese droom van Rangers FC en manager Steven Gerrard aan diggelen, terwijl Villarreal zich ten koste van Dynamo Kiev bij de laatste acht ploegen in de Europa League schaarde. Granada is eveneens bezig aan een zeer sterk seizoen in Europees verband. De Spaanse club verloor donderdagavond weliswaar met 2-1 van Molde FK, maar dankzij de 2-0 overwinning in de heenwedstrijd is een plek in de kwartfinale een feit.

Volledige loting kwartfinale Europa League:

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Praag

Ajax - AS Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

Er is vrijdagmiddag ook alvast geloot voor de halve finale in de Europa League:

Granada/Manchester United - Ajax/AS Roma

Dinamo Zagreb/Villarreal - Arsenal/Slavia Praag