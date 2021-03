Ajacied lijkt ondanks UEFA-nominatie kansloos voor ultieme beloning

Vrijdag, 19 maart 2021 om 09:37 • Rian Rosendaal

David Neres is door de UEFA genomineerd in de categorie 'Speler van de Week' in de Europa League. De Braziliaanse vleugelaanvaller dankt de nominatie onder meer aan zijn doelpunt in de returnwedstrijd tegen Young Boys (0-2) van donderdagavond. Met Mislav Orsic is de concurrentie voor Neres echter behoorlijk fors te noemen. De Dinamo Zagreb-aanvaller was met een hattrick hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de verrassende uitschakeling van Tottenham Hotspur in de achtste finale.

Orsic tekende in de reguliere speeltijd voor twee doelpunten, waardoor Dinamo een verlenging wist af te dwingen. Een week eerder had men namelijk met 2-0 verloren op bezoek bij Tottenham. In de verlenging bracht hij alles en iedereen bij de Kroatische grootmacht in extase met de derde treffer. Neres ondervindt daarnaast concurrentie van Gerard Moreno, die donderdagavond de gehele productie van Villarreal verzorgde in de thuiswedstrijd tegen Dynamo Kiev (2-0). De Spanjaarden mogen zich derhalve opmaken voor de kwartfinale. De vierde nominatie gaat naar Borja Mayoral. De door Real Madrid aan AS Roma verhuurde aanvaller bracht beide treffers op zijn naam in de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (1-2).

Who should be crowned Player of the Week? ??



?? Mislav Oršic

?? Borja Mayoral

?? Gerard Moreno

?? David Neres@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021

Het is voor de tweede week op rij dat een speler van Ajax genomineerd wordt voor de prestigieuze individuele prijs in de Europa League. Na de thuiswedstrijd tegen Young Boys (3-0) schaarde Dusan Tadic zich bij de laatste vier. De aanvoerder was in de Johan Cruijff ArenA één van de uitblinkers van Ajax, met als hoogtepunt zijn doelpunt in de 82ste minuut. Tadic viel echter niet in de prijzen, want na het tellen van de stemmen op de website van de UEFA kwam Tottenham Hotspur-aanvaller Harry Kane als winnaar uit de bus.

Of Neres nou wint of niet, de nominatie is het bewijs dat Neres op de weg terug is bij Ajax, na een periode vol blessureleed. De buitenspeler was in de tweede ronde van de Europa League ook al trefzeker tegen Lille OSC, terwijl er in de Eredivisie doelpunten waren in de duels met AZ en PEC Zwolle. Ook in de TOTO KNVB Beker wist de weer fitte Neres het net te vinden. Voor de vleugelaanvaller staat de teller in dit kalenderjaar op vijf treffers.