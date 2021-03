Revelatie van FC Groningen meet zich moeiteloos met Tagliafico en Wijndal

Het lijstje met belangstellende clubs voor Gabriel Gudmundsson van FC Groningen wordt almaar imposanter. Waar De Telegraaf en Voetbal International eerst al repten over belangstelling van RB Leipzig, Napoli, Manchester City, Borussia Dortmund en Ajax, wordt nu ook Juventus door Italiaanse media naar voren geschoven als geïnteresseerde partij. Voetbalzone zoekt met behulp van statistieken van Opta uit wat de 21-jarige Zweed zo gewild maakt bij de internationale top.

Apetrots is hij dat zijn naam valt bij zulke grote clubs, maar voorlopig laat hij zich er niet door afleiden. “Dat is iets voor na het seizoen”, verzekert hij in gesprek met het Zweedse Fotbollskanalen. De momenteel aan zijn hamstring geblesseerde linksback heeft slechts één doel voor ogen en dat is zo hoog mogelijk eindigen met FC Groningen, waar hij met zijn nuchtere karakter uitstekend past bij de lastig te bespelen brigade van trainer Danny Buijs. De oefenmeester speelt graag vanuit een gesloten verdediging en moet het hebben van de snelle omschakeling, waarbij Gudmundsson met zijn snelheid en strakke voorzetten vanaf de zijkanten een belangrijke rol inneemt.

Van een vreemde heeft hij die kwaliteiten niet, want vader Niklas moest het in zijn actieve spelerscarrière tussen 1988 en 2007 ook hebben van zijn rappe voetenwerk. Hij speelde lange tijd in Zweden bij Halmstads en Malmö, maar etaleerde zijn kunsten ook in Engeland, waar Blackburn Rovers en Ipswich Town hem kortstondig een podium boden. Scoren of een assist geven was er helaas niet bij voor de linksbuiten, waardoor hij weer snel terugverhuisde naar Zweden. Daar zag zoon Gabriel op 29 april 1999 het levenslicht. Net als zijn vader groeide hij op bij Halmstads en ook de positie van linksbuiten werd keurig van vader op zoon doorgegeven.

Gudmundsson werd al snel erkend als een grote belofte. Hij speelde in alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Zweden, maar werd desondanks nooit opgepikt door een nationale topclub. Zodoende beleefde hij als zestienjarige zijn profdebuut op het tweede niveau van Zweden en drie seizoenen (88 wedstrijden, 16 goals, 6 assists) en een promotie later achtte hij de tijd rijp voor een vervolgstap. Ditmaal had hij wel de belangstelling van grotere Zweedse clubs, maar FC Groningen kreeg de voorkeur. De gesprekken verliepen goed, het aanvallende karakter van de Eredivisie sprak hem aan en de wetenschap dat landgenoten als Rasmus Lindgren, Andreas Granqvist en Marcus Berg hun carrière in de Euroborg lanceerden, gaven hem in de zomer van 2019 het laatste zetje.

Gudmundsson maakte vorig seizoen twee goals als linksbuiten, maar wist zich niet te manifesteren als vaste basisspeler.

Destijds kon de Zweed echter onmogelijk vermoeden dat hij op een andere positie door zou breken. Zijn eerste seizoen in Nederlandse dienst verliep tamelijk teleurstellend met slechts elf optredens (twee goals, nul assists). Buijs achtte hem niet rijp genoeg om negentig minuten te spelen en twee kleine spierblessures gooiden ook roet in het eten. In de huidige jaargang is echter alles veranderd voor Gudmundsson. Hij begon nog met vier korte optredens als linksbuiten, maar werd toen twee linies naar achteren gehaald. Buijs wilde meer aanvallende impulsen van zijn backs en met de 34-jarige routinier Bart van Hintum naast zich heeft de immer voorwaarts ingestelde dribbelkoning Gudmundsson voldoende rugdekking.

Geslaagde dribbels per 90 minuten:

Speler Club Gelukte dribbels per 90 min Gabriel Gudmundsson FC Groningen 3.54 Gyrano Kerk FC Utrecht 3.51 Zinedine Machach VVV-Venlo 3.46 Silvester van der Water Heracles (inmiddels verkocht) 2.92 Oussama Tannane Vitesse 2.90 Mike Trésor Willem II 2.81 Mohamed Ihattaren PSV 2.75 Cody Gakpo PSV 2.73 Joey Veerman sc Heerenveen 2.42 Antony Ajax 2.41

Aangezien zijn eerste vier wedstrijden als linksachter (4-3-3) of als wingback in een 3-5-2-systeem allemaal een overwinning opleverden, mocht de Zweed zijn nieuwe positie aanhouden. Natuurlijk zijn zeges altijd een teamprestatie, maar Gudmundsson mag met recht een van de grote revelaties van dit seizoen worden genoemd. Cijfers van Opta wijzen uit dat hij per negentig minuten de meeste succesvolle dribbels afrondt van alle spelers in de Eredivisie, terwijl hij ook qua succesvol afgeleverde voorzetten in de top vijf staat. In laatstgenoemde statistiek moet hij alleen de erkende toppers Dusan Tadic, Antony, Philipp Max en Steven Berghuis voorlaten, terwijl hij hen allen ver achter zich laat in het dribbeloverzicht. Daar kunnen alleen Gyrano Kerk van FC Utrecht en Zinedine Machach van VVV-Venlo hem enigszins bijhouden.

Bruikbare voorzetten per 90 minuten:

Speler Club Bruikbare voorzetten per 90 min Dusan Tadic Ajax 1.6 Antony Ajax 1.6 Philipp Max PSV 1.3 Steven Berghuis Feyenoord 1.3 Gabriel Gudmundsson FC Groningen 1.2 Silvester van der Water Heracles (inmiddels verkocht) 1.1 Leeroy Owusu Willem II 1.0 Josua John VVV-Venlo 1.0 Paul Quasten RKC Waalwijk 1.0 Tyrell Malacia Feyenoord 0.9

Zijn aanvalsdrift komt ook duidelijk naar voren bij het aantal afgevuurde schoten, al etaleert Gudmundsson daarin nog niet de scoringsdrift die hij in Zweden wel geregeld tentoon spreidde. Dit seizoen waagde hij al 25 doelpogingen, zonder goal als resultaat. Ter vergelijking mocht Nicolás Tagliafico eenmaal juichen na 30 schoten, terwijl Philipp Max al op vijf treffers staat uit 28 pogingen (waaronder twee strafschoppen). PSV-captain Denzel Dumfries, eveneens geprezen om zijn aanvallende impulsen, doet het dit seizoen wat rustiger aan met 1 treffer uit 21 pogingen. Van alle verdedigers in de Eredivisie staat Gudmundsson op de zesde plek met het aantal doelpogingen, al moet daarbij wel worden opgemerkt dat hij naast zijn 1.268 speelminuten als linksback ook 106 minuten als vleugelaanvaller fungeerde. Vitesse-back Maximilian Wittek is overigens koploper in dit klassement met 33 pogingen en 1 doelpunt.

We moeten echter niet uit het oog verliezen dat Gudmundsson eigenlijk nog nauwelijks ervaring heeft als linksachter. Het verdedigende aspect is nieuw voor hem, wat het des te prijzenswaardiger maakt dat hij de persoonlijke duels allerminst schuwt in defensief opzicht. Per negentig minuten gaat hij gemiddeld 16,4 keer het duel aan, wat geen enkele verdediger hem na kan zeggen. Zelfs niet bijna, want Bart Nieuwkoop volgt als nummer twee op gepaste afstand met exact 13 duels per wedstrijd. De Feyenoorder heeft wel een iets hoger slagingspercentage (60 om 59 procent), maar dat verschil is te verwaarlozen. Ook met zijn percentage gewonnen duels behoort de jonge Gudmundsson tot de bovenlaag van de Eredivisie.

Gewonnen duels per 90 minuten:

Speler Club Duels per 90 min Gewonnen duels Succespercentage Gabriel Gudmundsson FC Groningen 16.4 9.6 59 % Bart Nieuwkoop Feyenoord 13 7.8 60 % Giacomo Quagliata Heracles Almelo 11.7 5.8 49 % Denzel Dumfries PSV 11.7 6.8 57 % Jayden Oosterwolde FC Twente 11.5 5.8 50 % Maximilian Wittek Vitesse 11.4 6.3 55 % Mark van der Maarel FC Utrecht 11.2 5.9 52 % Nicolás Tagliafico Ajax 11.1 6.9 62 % Kenneth Paal PEC Zwolle 11.0 5.7 52 % Ridgeciano Haps Feyenoord 11.0 6.4 58%

Om het plaatje compleet te maken kan hij ook goede cijfers overleggen qua percentage gewonnen kopduels, balheroveringen en tackles. Van zijn 33 kopduels won hij er dit seizoen 25, waarmee hij procentueel gezien de beste kopper van FC Groningen is. Qua passing doet hij met zijn succesratio van 71 procent iets onder voor het gemiddelde van de ploeg (78 procent), maar daar heeft dataspecialist Hidde Spaan van Opta een logische verklaring voor. “Aangezien hij een sterke drang naar voren heeft, zie hiervoor bijvoorbeeld zijn aantal voorzetten, is het logisch dat dit percentage iets lager ligt.” Hij neemt simpelweg meer risico en dat betaalt zich ook geregeld uit. Gudmundsson bereidde dit seizoen al vijf doelpunten voor en geeft ook geregeld een voorassist in de omschakeling.

De jonge Zweed levert dus een significante bijdrage aan het aanvalsspel, terwijl het voor de Europese topclubs ook meeweegt dat hij zich als speler van een subtopper weet te meten met spelers van Ajax en PSV. Bovendien zien zij ook dat hij het verdedigen in korte tijd eigen heeft gemaakt en qua balheroveringen bijvoorbeeld nauwelijks onderdoet voor zijn geprezen college Ko Itakura (5,4 om 6,0 keer per negentig minuten). Dat soort hoopvolle statistieken doen vermoeden dat er op dat vlak nog veel meer rek in Gudmundsson zit, terwijl hij met zijn snelheid en aanvalsdrang sowieso al een gewild type back is in de moderne voetballerij.

Gudmundsson komt in de verdedigend ingestelde formatie van FC Groningen minder vaak aan de bal dan de backs van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, maar qua cijfers kan hij zich in zowel aanvallend als verdedigend opzicht prima meten met de elite van de Eredivisie. (Bron: Opta)

De 1,81 meter lange Zweed heeft bovendien nog maar een contract tot de zomer van 2022, al kan FC Groningen die verbintenis nog met een jaar verlengen. Dan nog zal de vraagprijs de genoemde clubs niet afschrikken. Transfermarkt schat zijn transferwaarde op dit moment op 1,1 miljoen euro, al is dit bij jonge spelers vaak lastig in te kaderen. Vermoedelijk zullen de Groningers een veelvoud vragen van dat bedrag, maar ook een voor Eredivisie-begrippen zeer schappelijk bedrag als 8 of zelfs 10 miljoen euro vormt geen enkel probleem voor clubs als Juventus, Manchester City en Borussia Dortmund. Zij zijn op zoek naar een beloftevolle linksback, die naar het niveau van het eerste elftal toe kan groeien en met zulke statistieken en transferbedragen valt hij voor die clubs in de categorie 'zeer verantwoorde gok'.

Voor Napoli - de ploeg met de meest concrete interesse - zou hij wel direct in aanmerking kunnen komen voor de basis, zoals hij dat mogelijk ook bij Ajax kan worden als Tagliafico deze zomer de deur achter zich dichttrekt. De clubs redeneren dat hij binnen afzienbare tijd naar de Zweedse nationale ploeg kan toegroeien, waar Ludwig Augustinsson van Werder Bremen (26) en de door FC Kopenhagen aan het Zweedse Velje verhuurde Pierre Bengtsson (32) zijn voornaamste concurrenten zijn. Zij krijgen momenteel nog de voorkeur, maar een sterk slot van het seizoen bij FC Groningen kan Gudmundsson mogelijk naar het EK brengen. Dat zou zijn transfersom nog wat verder op kunnen krikken voor de Trots van het Noorden. Volgens Voetbal International heeft de club op dit moment nog geen officieel bod binnengekregen, maar met zo’n snelle opmars lijkt dat slechts een kwestie van tijd.