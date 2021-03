Ook Juventus kijkt rond bij FC Groningen

Otávio is dicht bij een contractverlenging bij FC Porto. De aanvallende middenvelder is tevreden met het verbeterde aanbod en lijkt zodoende niet op weg naar het geïnteresseerde AC Milan. (O Jogo)

André Villas-Boas is in beeld om bij VfL Wolfsburg als opvolger van Oliver Glasner aan de slag te gaan als trainer. De bij Olympique Marseille vertrokken oefenmeester heeft concurrentie van Young Boys-trainer Gerardo Seoane. (Diverse Duitse media)