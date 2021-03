Woedende Gerrard spoort UEFA aan na vermeend racisme-incident

Vrijdag, 19 maart 2021

Bij Steven Gerrard is er niet alleen teleurstelling over de uitschakeling van Rangers FC in de achtste finale van de Europa League. De manager van the Gers is ontstemd over een vermeend racistisch incident met Glen Kamara als slachtoffer. De centrale middenvelder van de Schotse topclub zou donderdagavond op racistische wijze zijn toegesproken door Slavia Praag-verdediger Ondrej Kúdela, al ontkent de Tsjechische club in alle toonaarden.

"Ik ben heel erg boos, het is momenteel heel moeilijk om te omschrijven hoe ik mij voel", foeterde Gerrard na afloop van de 0-2 nederlaag van Rangers, waardoor het Europese avontuur ten einde kwam voor de kampioen van Schotland. "Ik geloof Glen voor honderd procent, de spelers om hem heen hebben het namelijk ook gehoord. Ik sta pal achter Glen en zal hem op alle mogelijke manieren steunen. De bal ligt nu bij de UEFA en ik hoop van harte dat dit incident niet onder het tapijt zal worden geveegd", aldus de teleurgestelde Rangers-manager.

Het veelbesproken incident vond plaats in de slotfase van het Europa League-duel op Ibrox. Kúdela liep met de hand voor zijn mond richting Kamara, waarna een flinke woordenwisseling ontstond tussen beide spelers. De Rangers-speler maakte daarna een behoorlijke emotionele indruk. Aan de zijlijn volgde al snel een discussie tussen Gerrard en Jindrich Trpisovsky, de coach van Slavia Praag. De wedstrijd werd ondanks de ruzie gewoon uitgespeeld, al hadden de spelers van de thuisclub van Gerrard voortijdig van het veld mogen stappen.

Slavia Praag heeft bij monde van president Jaroslav Tvrdik reeds een officieel statement afgegeven. "Wij ontkennen dat Kúdela een speler van Rangers op een racistische manier heeft bejegend. Ons is ter ore gekomen dat een speler van ons fysiek is aangevallen, waarna we de lokale autoriteiten hebben verzocht om in te grijpen. We willen dat de UEFA een grondig onderzoek instelt naar wat er nou precies gebeurd is", aldus de clubleiding van de kwartfinalist in de Europa League. Kúdela zelf heeft ook al een verklaring gegeven. "Ik zei alleen 'you fucking guy', dat gebeurde in de emotie van het moment. Maar ik ontken met klem dat er racistische woorden zijn geuit."