‘Vooral Ajax bewijst België niet nodig te hebben om in Europa potten te breken’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 08:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:34

Valentijn Driessen ziet de oprichting van de BeNeLiga, een competitie met clubs uit Nederland en België, niet echt zitten. De chef voetbal van De Telegraaf richt in zijn column voor de ochtendkrant zijn pijlen op de steenrijke Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge. De preses komt in de optiek van Driessen met onrealistische plannen en de term 'grootheidswaanzin' komt zelfs voorbij.

Verhaeghe wil met Brugge naar de beurs, wat eveneens vraagtekens oproept bij Driessen. "Deze Verhaeghe is op een ander schaakbord bij onze zuiderburen de drijvende kracht achter de BeNeLiga. Hij wil met Club Brugge een grote rol spelen in de Europese voetbalgemeenschap", zo schrijft de journalist vrijdagochtend in zijn bijdrage. "Ajax dient als voorbeeld en Verhaeghe denkt Ajax en de top van de Eredivisie sportief en financieel nodig te hebben om zijn droom te verwezenlijken. Vandaar de BeNeLiga."

Driessen denkt dat de oprichting van de BeNeLiga helemaal niet voordelig is voor de Nederlandse clubs, zeker op sportief gebied. Desondanks denkt men in België aan een gezamenlijke competitie met tien Nederlandse en acht Belgische clubs, met de start in 2024 of 2025. "Om maar één reden: geld, extra geld, extra gegarandeerd geld", zo verduidelijkt de voetbalvolger, die sportief gezien geen voordelen ziet. "Nederland en België krijgen jaarlijks ieder vijf Europese tickets, maar de UEFA is niet van zins tien lucratieve Europese tickets te reserveren voor de BeNeLiga. Ook niet in de de nieuwe Europese formats vanaf 2024, die de UEFA in april hoopt te presenteren."

Volgens Driessen moeten Nederlandse clubs eerst nog de nodige hordes nemen, zoals een vijf zesde meerderheid in de Eredivisie, goedkeuring van de Eerste Divisie en een akkoord met de algemene vergadering betaald voetbal van de KNVB. "Logisch dat Nederland een slag om de arm houdt en de kans op een BeNeLiga-avontuur laag wordt ingeschat. De Nederlandse topclubs en vooral Ajax bewijzen de Belgen niet nodig te hebben om in Europa potten te breken", verwijst hij naar de kwarttfinaleplaats van Ajax in de Europa League.