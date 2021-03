‘Hij zou een sterke tandem kunnen vormen met Frenkie de Jong’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 07:28 • Yanick Vos

Ajax heeft zich voor de derde keer in vijf seizoenen geplaatst voor de laatste acht van een Europees toernooi. Na de finaleplaats in de Europa League in 2017 en de halve finale in de Champions League in 2019 mag het team van Ten Hag zich dit seizoen kwartfinalist noemen in de Europa League. Na een 3-0 thuiszege op Young Boys, was Ajax donderdagavond met 0-2 te sterk voor de Zwitserse topclub in Bern door doelpunten van David Neres en Dusan Tadic. De Nederlandse kranten zagen de Nederlandse topclub over twee duels heersen tegen Young Boys. Met name de manier waarop Ryan Gravenberch zichzelf liet zien wordt goed ontvangen in de dagbladen.

Op de dag dat Ajax zijn 121ste verjaardag vierde werd kwalificatie voor de laatste acht van de Europa League veiliggesteld. De Telegraaf zag dat het al snel over en uit was voor Young Boys. “Een goede verovering van uitblinker Ryan Gravenberch en een van richting veranderd passje van Dusan Tadic leidde de 0-1 van David Neres in. Het was drie seconden voordat de digitale klok op 20.00 minuten sprong. Daarmee maakte Ajax een toch al bijzondere statistiek nóg mooier. In de laatste 22 duels scoorden de Amsterdammers achttien keer in de eerste helft, waarvan veertien keer in de eerste twintig minuten.” Het tweede doelpunt van Ajax werd gemaakt door Tadic. De Servische aanvoerder scoorde vanaf elf meter en scherpte daarmee indrukwekkende statistieken aan: “Na 137 officiële duels voor Ajax is Tadic bij 138 doelpunten betrokken”, constateert de krant. Tadic staat in dienst van Ajax op 74 goals en 64 assists.

Het Algemeen Dagblad kijkt uit naar ‘Super April’, een belangrijke maand voor Ajax. Op 5 en 12 april gaat het team van Ten Hag op voor een plek in de halve finale van de Europa League. “Een kleine week later, op 18 april, kunnen de Amsterdammers in de bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse het eerste zilverwaar van het seizoen bemachtigen”, schrijft het AD. “En in het tempo waarmee de afgelopen tijd een straatlengte voorsprong in de Eredivisie is opgebouwd, is het niet ondenkbaar dat de ontketende ploeg van Ten Hag in de laatste wedstrijd van april, in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ, de kampioenswedstrijd speelt.” Wie de tegenstander wordt in de kwartfinale wordt vrijdagmiddag bij de loting vanaf 13.00 uur duidelijk.

Voor de derde keer in vijf jaar tijd komt Ajax ver in Europa. “Daarmee is in feite voldaan aan een van de wensen van de bijna vijf jaar geleden overleden Johan Cruijff, nadat het clubicoon ruim tien jaar geleden de zogenoemde fluwelen revolutie ontketende”, schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. “Cruijff vond dat Ajax het ondanks de veranderde financiële verhoudingen in het Europese topvoetbal, met een bescheiden rol voor clubs uit de kleinere landen, aan zijn stand verplicht was aan te schurken tegen de Europese top. Dat lukt aardig, al blijven de twee opeenvolgende uitschakelingen in de groepsfase van de Champions League teleurstellend.” Vissers zag verder dat Ten Hag het zich kon veroorloven om na rust spelers als Daley Blind, David Neres en Nicolás Tagliafico spelers te wisselen omdat zij bij een gele kaart de eerste kwartfinale zouden missen. “Hij bracht Mohammed Kudus, Oussama Idrissi, Perr Schuurs, Brian Brobbey en Sean Klaiber, hetgeen ook iets zegt over de brede selectie van Ajax.”

“Gravenberch solliciteert naar plek in Oranje”, kopt Het Parool. Volgens de Amsterdamse krant heeft de middenvelder een metamorfose ondergaan. “Van een speelse, soms wat dromerige middenvelder is hij de sturende en stuwende spil van Ajax geworden”, zo klinkt de analyse, waarin wordt vermeld dat Gravenberch op ‘eigenlijk alle facetten van het spel’ enorm vooruit is gegaan. “De naïviteit heeft hij afgeschud. De fases in wedstrijden waarin hij ‘afwezig’ is, worden steeds korter of zijn zelfs helemaal verdwenen. De achttienjarige Amsterdammer is een completere voetballer geworden en speelt geconcentreerd.” Vrijdag maakt bondscoach Frank de Boer zijn definitieve selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels van later deze maand met Turkije, Letland en Gibraltar. Gravenberch zit niet in de EK-selectie van Jong Oranje, wat kan betekenen dat hij zich mag verheugen op een plek in het Nederlands elftal. “Hij zou een sterke tandem op het middenveld kunnen vormen met Frenkie de Jong”, zo klinkt het.

Ook Trouw zag Gravenberch een sterke wedstrijd spelen in Bern, waar Ajax volgens de krant stabiel oogde. “De stabiliteit komt vooral omdat het verdedigende fundament goed is geworden. Ten Hag heeft tijdig ingezien dat hij de ijzervlechters Martínez en Álvarez daarvoor nodig had. Om hen heen lopen spelers die weer eens bewijzen hoe goed de eigen opleiding is. De balvaste Gravenberch is zo’n vaste waarde geworden dat je bijna vergeet dat hij nog altijd pas achttien jaar is.” Ook Ten Hag wordt geprezen in de krant. “De cijfers van het tijdperk-Ten Hag worden zo steeds indrukwekkender. Sinds zijn aanstelling halverwege het seizoen 2017/2018 verdiende Ajax netto 170 miljoen euro op de transfermarkt. Onder zijn leiding werd in de eredivisie in precies honderd wedstrijden een gemiddelde van 2,43 punt per wedstrijd behaald. Geen trainer ooit in de historie deed dat in Nederland beter.”