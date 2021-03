Ajax ziet Europa League-premies verdampen; extra miljoenen lonken

Vrijdag, 19 maart 2021 om 10:27 • Yanick Vos • Laatste update: 10:27

Ajax plaatste zich donderdagavond probleemloos voor de kwartfinales van de Europa League. Na een 3-0 thuisoverwinning op Young Boys, was de koploper van de Eredivisie in Bern met 0-2 te sterk voor de Zwitserse topclub. Een plek bij de laatste acht in het toernooi is goed voor een bonus van anderhalf miljoen euro. Dit Europese seizoen speelden de Amsterdammers ruim 43 miljoen euro aan premies bij elkaar, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de Champions League. De miljoenen die Ajax tot dusver verdiende in de Europa League zijn op een hand te tellen.

Ondanks dat de groepsfase van de Champions League in lege stadions werd gespeeld, hield Ajax aan het miljardenbal een bedrag van 40,2 miljoen euro over aan premies, zo werd duidelijk in het jaarverslag. Kwalificatie voor de groepsfase was goed voor een bedrag van 15,25 miljoen euro, terwijl er ruim 19 miljoen binnenkwam vanuit een UEFA-potje op basis van de coëfficiëntenranglijst. Een zege in de Champions League was goed voor 2,7 miljoen euro, aan een gelijkspel werd in de groepsfase 900.000 euro verdiend.

Dat de verschillen met de Europa League enorm zijn ondervindt Ajax aan den lijve. Een plek bij de laatste 32 van de Europa League leverde een half miljoen euro op, het uitschakelen van Lille OSC nog eens 1,1 miljoen en kwalificatie voor de kwartfinales 1,5 miljoen euro. Volgens De Telegraaf houdt de club aan de premies vanuit de Europa League haast niets over. Een groot deel van de premies gaat op aan onder meer de huur van de Johan Cruijff ArenA, reiskosten en premies voor de spelers.

In de volgende fase van de Europa League kunnen hogere bedragen verdiend worden. Wanneer het team van trainer Erik ten Hag erin slaagt om de halve finale te halen, dan gaat er nog eens 2,4 miljoen euro naar Amsterdam. Een plek in de finale is goed voor een bedrag van 4,5 miljoen euro, terwijl de winnaar nog eens 4 miljoen euro krijgt. Doordat supporters dit seizoen in Europa niet welkom zijn bij Ajax, loopt de club iedere thuiswedstrijd twee miljoen euro mis. Als Ajax erin slaagt om de landstitel veilig te stellen, is de club verzekerd van kwalificatie voor de Champions League en dus circa veertig miljoen euro aan inkomsten.

Arsenal, Granada, AS Roma, Dinamo Zagreb, Manchester United, Slavia Praag en Villarreal zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de kwartfinales. Er zijn voor de loting opnieuw geen restricties. Dat betekent dat clubs uit dezelfde landen elkaar kunnen loten. De wedstrijden worden afgewerkt op donderdag 8 en 15 april. De loting wordt vrijdagmiddag om 13.00 uur verricht en is live te zien op ESPN.