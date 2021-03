Ajax is in gesprek met André Onana over contractverlenging

Donderdag, 18 maart 2021 om 23:59 • Jeroen van Poppel

Ajax hoopt dat André Onana langer aan de club verbonden blijft. De Amsterdammers zijn in gesprek met de geschorste doelman over een nieuw contract, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Albert Botines aan De Telegraaf. De huidige verbintenis van Onana loopt volgend jaar zomer af.

"We zijn met Ajax in gesprek over een nieuw contract voor André", zegt Botines. "En ja, het is een mogelijkheid dat hij bijtekent." Onana werd begin februari voor een jaar geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel furosemide. De Amsterdammers vechten de dopingschorsing aan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), maar houden er rekening mee dat Onana ook een groot deel van volgend seizoen zal moeten missen.

Gezien zijn huidige contract tot medio 2022 en zijn schorsing is het voor Ajax op dit moment bijna uitgesloten om een fatsoenlijke transfersom voor Onana te krijgen. De 24-jarige Kameroener wilde afgelopen zomer eigenlijk al een stap naar de absolute top maken. Onana mocht voor 25 miljoen euro vertrekken bij Ajax, maar er meldde zich geen Europese grootmacht met dat bedrag in de Johan Cruijff ArenA. In totaal staat Onana op 204 officiële optredens voor Ajax.