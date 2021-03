Tadic ziet ‘Rijkaard-moment’; Ten Hag pleit voor standbeeld in Amsterdam

Donderdag, 18 maart 2021 om 23:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:00

Dusan Tadic is blij met het optreden van Ajax in de uitwedstrijd tegen Young Boys. De aanvoerder van Ajax bereidde de 0-1 van Antony voor en bepaalde zelf de eindstand uit een strafschop. De omstandigheden waren niet ideaal, vertelt Tadic na afloop aan ESPN. "We weten dat het altijd moeilijk is op kunstgras. Young Boys traint daar iedere dag op en voor ons is het moeilijk", geeft hij aan.

"Het speelt een belangrijke rol, maar we hebben twee mooie overwinningen geboekt op een goede ploeg", concludeert de Serviër, die niet als enige belangrijk was in de voorbereiding op de 0-1. Hij gaf weliswaar de beslissende pass in het strafschopgebied, maar de aanval kwam voort uit een slimme onderschepping van Ryan Gravenberch na een ingooi van de thuisploeg. "Hij was heel belangrijk. Wij weten dat hij dit kan en dat is belangrijk. Ik zei tegen hem dat hij een beetje op Rijkaard leek. Het was mooi om te zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Erik ten Hag is goed te spreken over het optreden van Gravenberch. De trainer had zijn pupil een 'meer controlerende' rol toebedeeld en daar had de middenvelder aanvankelijk 'een beetje moeite mee'. "Maar op dat moment deed hij precies het juiste. Hij won een heel beslissend duel en stond aan de basis van die goal", aldus Ten Hag. "Met zijn snelheid kan hij balverlies corrigeren en de twee spitsen bewaken, samen met Martínez en Álvarez. De samenwerking met de backs is dan ook van belang. In het begin was dat een beetje zoeken, maar het werd beter naarmate de wedstrijd vorderde."

De enige dissonant bij Ajax ontloopt ternauwernood een onvoldoende

Dusan Tadic werd door Voetbalzone verkozen tot man van de wedstrijd. Lees artikel

Ten Hag prijst tevens de bijdrage van Tadic aan de wedstrijd. De aanvaller staat na zijn zeventiende Europese goal voor Ajax op de vijfde plek op de topscorerslijst van de club, achter Sjaak Swart (18), Klaas-Jan Huntelaar (19), Johan Cruijff (23), Jari Litmanen (26). Als de trainer bij RTL7 de vraag krijgt of Tadic een standbeeld verdient in Amsterdam, reageert hij bevestigend. “Dat zeker. Hij is onze aanvoerder. Hij staat er iedere wedstrijd, hij is ontzettend belangrijk voor de groep en in het veld gaat hij voorop", somt de oefenmeester op. "Qua organisatie, qua aanspeelpunt, qua doorvoetballen en in het creëren van kansen. Ja, wij zijn natuurlijk heel blij met hem.”

In de studio van de zender plaatst Jan Boskamp een kleine kanttekening bij het optreden van de captain. "Ik vond dat hij de strafschop niet overtuigend nam, vergeleken met de wijze waarop hij ze normaal gesproken neemt. Normaal kijkt hij naar de bal, maar nu keek hij helemaal niet naar waar die bal naartoe ging. Ik vond hem wel weer goed spelen", concludeert de analist. Theo Janssen kan zich daarin vinden. "Het is wel een hele goede speler en hij is erg belangrijk voor Ajax. We zeiden het natuurlijk voor de wedstrijd al: met zijn goals en assists is hij gewoon bepalend. En vandaag weer."

Na het laatste fluitsignaal van de eerste helft voltrok zich een opvallend moment. Tadic ruilde zijn shirtje met dat van Miralem Sulejmani, die bij Young Boys meedeed. "Micky is mijn vriend. Wij speelden samen bij Servië Onder-19, Onder-21 en bij de A-selectie. Hij is een goede speler en een goede jongen. Het was mooi om hem te zien en tegen hem te spelen", legt Tadic uit. Het moment werd in de pauze besproken bij RTL7: Janssen tilde er niet zwaar aan. "Ik denk dat de trainer van Young Boys er minder blij mee is dan de trainer van Ajax, maar ze pakken in de rust gewoon een schoon shirt, dus het maakt niet uit."