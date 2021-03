Daley Blind noemt droomloting Europa League: ‘Het liefst in de finale’

Donderdag, 18 maart 2021 om 23:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:11

Daley Blind ziet een ontmoeting met Manchester United in de Europa League wel zitten. De verdediger van Ajax speelde tussen 2014 en 2018 op Old Trafford en boekte in 2016 nog een finalezege op zijn huidige werkgever. “Het zou wel leuk zijn om Manchester United te treffen, maar als ik moet kiezen, het liefst in de finale”, vertelt Blind na afloop van de 0-2 zege op Young Boys.

Vrijdag weet Ajax wie de tegenstander in de kwartfinale wordt. Er wordt ook direct doorgeloot voor de halve finale. De eindstrijd in Gdansk is nog ver weg, weet Blind. “Daar moeten we eerst nog maar zien te komen, dus laten we het stap voor stap bekijken en eerst afwachten wie we in de volgende ronde moeten aanpakken”, blikt hij in gesprek met ESPN alvast vooruit op de kwartfinale.

Blind speelde 64 minuten mee in Bern. Hij was hersteld van knieklachten en had de wedstrijd graag afgemaakt. “De wissel was niet zozeer afgesproken. Het is nooit leuk om eraf te gaan, maar ik kon me er wel in vinden”, vertelt de verdediger. “Het is natuurlijk logisch omdat ik er even uit ben geweest. Ik had graag blijven staan, maar de trainer bepaalt. Misschien was het zijn overweging dat ik op scherp stond.” Alle spelers die bij een gele kaart geschorst zouden worden voor de volgende ronde, Nicolás Tagliafico, Blind en David Neres, werden na de pauze gewisseld.

Arsenal, Granada, AS Roma, Dinamo Zagreb, Manchester United, Slavia Praag en Villarreal zijn de mogelijke opponenten. “Zagreb, Granada of Slavia Praag zijn de drie zwakste ploegen in mijn ogen”, stelt Ronald de Boer in de studio. “Als ik er één moet noemen, zou ik Zagreb noemen.”Kenneth Perez reageert lachend: “Die hebben net Tottenham uitgeschakeld. Weet je hoe goed je dan moet zijn?”

Erik ten Hag heeft een 'vlugge blik' geworpen op de uitslagen, vertelt hij aan RTL7, maar 'ziet morgen wel' wie de tegenstander wordt. "Je hebt er toch geen invloed op, dus we laten het over ons heen komen. We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden en we willen zo ver mogelijk komen, maar het zal zwaar worden. We weten dat we een goede ploeg hebben en we zijn groeiende, dus we kunnen deze lijn doortrekken."