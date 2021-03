Ajax kent zeven mogelijke tegenstanders bij loting voor de kwartfinale

Donderdag, 18 maart 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Ajax heeft zich donderdagavond zoals verwacht bij de laatste acht van de Europa League gevoegd door Young Boys uit te schakelen. De Amsterdammers zitten daardoor in de kokers bij de loting voor de kwartfinale van het Europese toernooi. De sterkst mogelijke tegenstanders zijn waarschijnlijk Arsenal, AS Roma en Manchester United. De loting is vrijdag om 13.00 uur en is te zien op ESPN.

Er zijn voor de loting van de kwartfinale opnieuw geen restricties. Dat betekent dat clubs uit dezelfde landen elkaar kunnen loten. De wedstrijden komende ronde worden afgewerkt op donderdag 8 en 15 april.

De volgende clubs zitten in de kwartfinale van de Europa League

Ajax

Arsenal

Granada

AS Roma

Dinamo Zagreb

Manchester United

Slavia Praag

Villarreal