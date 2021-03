Paul Pogba beleeft droomrentree en schiet AC Milan uit Europa League

Donderdag, 18 maart 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Manchester United heeft zich met een nipte overwinning geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. Het heenduel met AC Milan eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor een 0-1 zege in San Siro volstond voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer. Paul Pogba, die voor het eerst sinds 6 februari weer in actie kwam, kroonde zich tot matchwinner door drie minuten na diens invalbeurt van dichtbij te scoren. Ook Donny van de Beek keerde terug bij de wedstrijdselectie, al bleef de voormalig Ajacied negentig minuten lang op de bank.

Trainer Stefano Pioli kon voor het eerst sinds het duel van 28 februari met AS Roma (1-2 winst) weer beschikken over Zlatan Ibrahimovic, die wegens een spierblessure in zijn linkerbovenbeen niet in actie kon komen. De Zweed was echter nog niet fit genoeg om in de basis te starten. Net als Pogba, die na blessureleed terugkeerde in de wedstrijdselectie van the Red Devils en op de bank startte. Hoewel het voetbal voor rust met name van de kant van United niet oogstrelend was, waren het wel de bezoekers die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden.

Al in de tweede speelminuut ontsnapte Mason Greenwood op de rechterflank aan de aandacht van de Milanese verdediging, al leverde diens voorzet niet het gewenste resultaat op. Na een klein kwartier spelen deed Bruno Fernandes een duit in het zakje met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, maar de Portugees kreeg zijn inzet niet tussen de palen. Halverwege het eerste bedrijf kwam United voor het laatst in de buurt van het vijandige doel, toen Daniel James een penalty hoopte te versieren na een tackle van Franck Kessié; scheidsrechter Felix Brych wuifde het appel van de buitenspeler echter gedecideerd weg. Milan noteerde via Alexis Saelemaekers de grootste kans voor het rustsignaal.

Na goed combinatievoetbal belandde het leer binnen de zestien voor de voeten van Saelemaekers, maar het schot dat volgde werd op fraaie wijze uit de rechterbenedenhoek getikt door doelman Dean Henderson. Marcus Rashford was met slechts zestien balcontacten duidelijk niet in goeden doen, waardoor manager Solskjaer hem in de rust besloot te vervangen voor Pogba. Die beslissing sorteerde al drie minuten na de hervatting het gewenste effect. Na meerdere mislukte pogingen van Milan om zich in de eigen zestien onder de druk van de opponent vandaan te voetballen, kreeg Pogba de bal op de rand van het vijfmetergebied voor zijn rechtervoet. Na een schijntrap volgde een echt schot, waarmee de Fransman de 0-1 en diens eerste Europese treffer van het seizoen noteerde.

Na ruim een uur spelen moest de onfortuinlijke Samu Castillejo het veld ruimen voor Ibrahimovic, die zich tien minuten na zijn invalbeurt liet zien. Uit een voorzet Hakan Çalhanoglu kopte de spits hard op doel, maar Henderson wist zijn ploeg met een uitstekende reflex op de been te houden. In het slotkwartier zakten de Engelsen nog verder in en Milan probeerde meermaals een doorbraak te forceren, al leverde de aanvalslust geen treffer meer op.