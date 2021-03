Nederland verstevigt zevende plek en krijgt goed nieuws over concurrentie

Nederland heeft donderdagavond opnieuw uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. Dankzij de overwinning van Ajax plus het bereiken van de kwartfinale mag Nederland 0,6 punt bijschrijven op de UEFA-ranking. Bovendien werden de laatst overgebleven concurrenten van Nederland uitgeschakeld in de Europa League.

Het was na de eerste zege van Ajax vorige week tegen Young Boys al duidelijk dat Nederland dit seizoen op de zevende plek op de ranglijst gaat eindigen. Nederland vergroot het gat met Rusland tot 0,608 punt, terwijl België op 2,5 punt wordt gezet. De extra door Ajax verdiende punten zijn meer dan welkom, want volgend seizoen zullen Rusland, Schotland, Oostenrijk, Oekraïne én België opnieuw een poging doen om Nederland van de zevende plek te stoten.

Oekraïne had tot donderdagavond met Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev nog twee actieve clubs in de Europa League, maar beleefde een desastreuse avond. Shakhtar ging thuis met 1-2 onderuit tegen AS Roma, terwijl Kiev uitgeschakeld werd door Villarreal. Verder zag ook Schotland zijn laatst overgebleven deelnemer afhaken: Rangers ging in eigen huis onderuit tegen Slavia Praag (0-2, na 1-1 in de heenwedstrijd).

Door de zevende plaats mag Nederland in het seizoen 2022/23 zijn landskampioen rechtstreeks inschrijven in de Champions League. De nummer twee meldt zich in de derde voorronde van het miljardenbal, de KNVB-bekerwinnaar begint in de play-offs van de Europa League, de nummer drie moet starten in de derde voorronde van de Europa Conference League en de winnaar van de play-offs moet instromen in de tweede voorronde van het nieuwe toernooi.

