Ajax wint ook in Bern en plaatst zich voor kwartfinale van Europa League

Donderdag, 18 maart 2021 om 22:49 • Chris Meijer • Laatste update: 22:55

Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Na de 3-0 zege in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena waren de Amsterdammers ook in de return in Zwitserland te sterk voor Young Boys: 0-2. David Neres en Dusan Tadic - vanaf de strafschopstip - verzorgden de doelpuntenproductie namens Ajax, die over beide helften verdeeld werd. Zo gaat Ajax vrijdag vanaf 13.00 uur in het Zwitserse Nyon de koker in voor de loting voor de laatste acht én direct de laatste vier.

Trainer Erik ten Hag kon in Bern niet beschikken over Jurriën Timber, die in het centrum van de defensie werd vervangen door Edson Álvarez. Daardoor keerde Daley Blind na twee wedstrijden afwezig te zijn geweest terug op het middenveld van Ajax. Op het kunstgras van het Stade de Suisse waren de intenties van de thuisploeg direct duidelijk: Edson Álvarez (tot tweemaal toe) en Lisandro Martínez maakten schoten van Elia Meschak, Jean-Pierre Nsame en Miralem Sulejmani onschadelijk. Aan de andere kant zag ook Daley Blind een schot geblokt worden.

David Neres doet het voor Ajax! Ryan Gravenberch onderschept slim en de Braziliaan tikt uiteindelijk binnen.

Met twintig minuten op de klok deelde Ajax een gevoelige tik uit aan Young Boys. Een pass van Dusan Tadic kwam via een tegenstander bij Neres terecht, die aan de linkerkant van het doel was doorgelopen en de bal in het lege doel schoof nadat keeper Guillaume Faivre uit positie was gebracht. Young Boys meende vervolgens recht te hebben op een strafschop, toen een voorzet van Sulejmani tegen de hand van Álvarez ging. Zowel de Schotse scheidsrechter Bobby Madden als de Engelse videoscheidsrechter Stuart Attwell besloten de bal echter niet op de stip te leggen. In het restant van de eerste helft liet Ajax zich nog eenmaal zien: een schot van Nicolás Tagliafico werd geblokt.

Direct na rust kreeg Ajax een gouden kans om de marge te verdubbelen. Na een afgemeten voorzet van Neres liet Davy Klaassen in volledig vrije positie nog na om de marge te verdubbelen door recht op Faivre te schieten. Enkele seconden later ging de bal echter wél op de stip. Een inzet van Devyne Rensch kwam via Faivre tegen de hand van Mohamed Camara. Deze keer riep Attwell Madden wel naar het scherm, waarna een strafschop werd gegeven. Tadic maakte vanaf elf meter geen fout en boorde daarmee alle hoop voor de koploper van de Zwitserse competitie definitief de grond in. De Servische aanvaller is sinds zijn komst naar Ajax betrokken geweest bij 22 doelpunten (11 doelpunten en 11 assists) in Europese wedstrijden en alleen Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi en Bruno Fernandes deden dit in de tussentijd beter.

Dusan Tadic gaat achter de bal staan en schiet ver genoeg in de hoek: 0-2.

Young Boys leek snel na de 0-2 al wat terug te doen. Een voorzet van Vincent Sierro werd via Álvarez tegen de touwen gekopt, maar na inmenging van de VAR ging er een streep door deze treffer. Elia stond buitenspel en had van die positie geprofiteerd, omdat hij Ryan Gravenberch hinderde in het verdedigen van Nsame. Ten Hag haalde vervolgens Blind en Neres naar de kant voor Mohammed Kudus en Oussama Idrissi. De Ghanese middenvelder speelde zich met nog twintig minuten te gaan vrij in het strafschopgebied, maar schoot recht op Faivre.

Ook de andere invaller - Idrissi - was dicht bij de 0-3 op aangeven van de eveneens binnen de lijnen gebrachte Sean Klaiber, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Silvan Hefti. Voor de laatste tien minuten werden ook Perr Schuurs en Brian Brobbey nog in het veld gebracht voor Rensch en Antony. Via onder meer Idrissi en Brobbey kreeg Ajax in de slotfase nog mogelijkheden om de score verder op te voeren, maar in de 0-2 stand kwam uiteindelijk geen verandering meer. Zo gaat Ajax vrijdag de koker in voor de loting voor de kwartfinale van de Europa League, waar ook direct zal worden doorgeloot voor de halve finales.