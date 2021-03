Tottenham blameert zich en wordt uiterst pijnlijk uitgeschakeld

Donderdag, 18 maart 2021 om 21:24 • Laatste update: 21:30

Tottenham Hotspur is donderdagavond op verrassende wijze uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van José Mourinho slaagde er niet in de 0-2 zege op Dinamo Zagreb uit de heenwedstrijd een goed vervolg te geven: in de return gingen the Spurs na verlenging met 3-0 onderuit. Harry Kane kwam in de slotminuten van de verlenging nog dicht bij de 3-1, maar doelman Dominik Livakovic had een sublieme redding in huis.

Net als in de heenwedstrijd moest Gareth Bale ook ditmaal genoegen nemen met een plek op de reservebank, al kwam de Welshman na een uur spelen wel in het veld voor Erik Lamela. Na een weinig oogstrelende eerste helft kwam er na de pauze meer spektakel, daar Mislav Orsic na ruim een uur spelen de score opende. Lovro Majer bereikte op de hoek van het zestienmetergebied Orsic, waarna de man met rugnummer 99 naar binnen sneed en met een geplaatst schot de rechterwinkelhaak vond: 1-0.

Een kwartier voor tijd kreeg Lucas Moura een uitgelezen mogelijkheid om Tottenham praktisch naar de kwartfinale te schieten, maar de Braziliaan had het vizier niet op scherp staan en schoot vanuit kansrijke positie naast. Zeven minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd de 0-2 nederlaag uit het heenduel onklaar gemaakt, toen Orsic diens tweede treffer van de avond aantekende. Iyayi Atiemwen bezorgde het leer bij de aanvaller, die de rechterbovenhoek vond: 2-0.

Hoewel Tottenham in de verlenging nog de gelegenheid kreeg om het cruciale uitdoelpunt te maken, ging Dinamo Zagreb met het ticket voor de kwartfinale aan de haal. Orsic kreeg de bal op de middellijn aangespeeld, om vervolgens een fraaie solo naar de rand van de zestien te maken. De spits haalde verwoestend uit en verraste doelman Hugo Lloris in de korte hoek: 3-0. Tottenham zette nog aan, maar kwam ondanks een enorme kans voor Kane tekort.