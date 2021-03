Arsenal maakt het zich onnodig moeilijk; AS Roma is te sterk voor Shakhtar

Donderdag, 18 maart 2021 om 20:46 • Jeroen van Poppel

Arsenal heeft donderdagavond de kwartfinale van de Europa League bereikt. De ploeg van manager Mikel Arteta verloor weliswaar met 0-1 van Olympiacos, maar had aan de 1-3 zege uit Griekenland ruim voldoende om door te komen. Arsenal had op basis van de kansen overigens meer dan een nederlaag verdiend. AS Roma slaagde er verder moeiteloos in om Shakhtar Donetsk uit te schakelen, door na de 3-0 thuiszege het returnduel met 1-2 te winnen.

Arsenal - Olympiacos

Olympiacos had drie doelpunten nodig en trok het initiatief dan ook vanaf het begin naar zich toe. Toch was het Arsenal dat al snel op voorsprong had kunnen komen. Nicolas Pépé omspeelde de ver uitgekomen doelman José Sa, maar raakte via het been van Sokratis Papastathopoulos het zijnet. Vrijwel direct daarna brak Youssef El-Arabi door na een lange bal van José Sa door. De spits van Olympiacos stuitte op de voeten van Bernd Leno. Aan de overzijde kreeg Arsenal nog een grote kans voor Pierre-Emerick Aubameyang, die recht voor het doel over schoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zes minuten na rust kwam Olympiacos aan de leiding. El-Arabi waagde na twee scharen een schot vanbinnen de zestien en zag de bal fortuinlijk via het lichaam van Gabriel binnen vallen: 0-1. Arsenal had daarmee nog twee goals marge en kwam in het restant van het duel niet in de problemen. De Londenaren hadden zelfs terug moeten komen, maar Pépé schoot de bal ongelukkig tegen ploeggenoot Emile Smith Rowe, die op de grond voor het doel lag. Ook Aubameyang kreeg een enorme kans, maar de spits wipte de bal oog in oog met José Sa naast. Ousseynou Ba pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart vanwege een duw tegen Martinelli. Arsenal kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar Aubameyang zag eerst een hakbal gestopt worden en schoot de omhaal in de rebound over.

Shakhtar Donetsk - AS Roma 1-2

Het eerste bedrijf was voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog, al kregen Alan Patrick namens Shakhtar en Borja Mayoral namens Roma wel goede mogelijkheden om de score te openen. Doelpunten vielen er voor rust niet, maar de impasse werd drie minuten na de thee wel doorbroken. Rick Karsdorp liet zich zien en dribbelde het zestienmetergebied binnen, om vervolgens een poging te wagen Mayoral te bereiken. Hoewel Sergiy Kryvtsov de pass in eerste instantie leek te onderscheppen, Mayoral het leer alsnog voor zijn voeten en de spits rondde koelbloedig af: 0-1. Na een klein uur spelen deed Shakhtar nog wel wat terug toen Junior Moraes op aangeven van Patrick de 1-1 tegen de touwen werkte, maar de Romeinen zouden er met de zege vandoor gaan. Ruim een kwartier voor tijd omspeelde Carles Pérez doelman Anatoliy Trubin en bediende Mayoral, die van dichtbij de winnende aantekende: 1-2.