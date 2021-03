Feyenoord doet noodkreet aan supporters en legt financiële situatie uit

Donderdag, 18 maart 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel

Feyenoord verkeert in grote financiële problemen, zo maakt Mark Koevermans donderdag nogmaals duidelijk in een speciale video aan de eigen supporters. De algemeen directeur van de Rotterdammers richt zich tot de seizoenkaarthouders en zakelijke relaties van de club, die binnenkort geld kunnen terugvragen voor wedstrijden niet bezocht konden worden in De Kuip.

Koevermans vertelt dat Feyenoord per thuiswedstrijd zonder publiek 900.000 euro misloopt, zoals de directeur al eerder zei. "Bij aanvang van het huidige seizoen had Feyenoord een eigen vermogen van circa achttien miljoen euro en bijna twaalf miljoen euro op de bank", zegt Koevermans. "Nu, een donker coronajaar later, staan we in het rood. Ondanks de geweldige steun die we al eerder van supporters, zakelijke en sponsorrelaties mochten ontvangen."

Het artikel gaat verder onder de video 'De rol van Arnesen is erg belangrijk bij de renovatie van Feyenoord' Meer videos

"De afgelopen maanden is er daarom kéihard gewerkt om de naderende storm af te wenden. Veelal in stilte en volgens sommige supporters werd het van onze kant té stil", aldus Koevermans. "Feyenoord wil een club zijn van daden en niet van woorden. Dus, handen uit de mouwen, niet lullen maar poetsen. Zoveel mogelijk proberen zelf op te lossen, hoe lastig die opdracht ook is."

Koevermans legt uit dat Feyenoord alles uit de kast heeft gehaald om geld te besparen. "Overal is bezuinigd. Budgetten zijn drastisch versoberd. Vertrekkende collega's werden dikwijls niet vervangen. Alle medewerkers ontvangen al maanden minder salaris, van receptionist tot directielid en van horecamedewerker tot spelers en staf. Alles om het voortbestaan als grote club te garanderen. Dat zijn harde beslissingen, moeilijke gesprekken, maar uiteindelijk snapt iedereen het. Het gaat tenslotte om de toekomst van Feyenoord."

Feyenoord doet dan ook een beroep op de fans. "Supporters en zakelijke relaties hebben het recht om geld terug te vragen voor de wedstrijden waarbij De Kuip noodgedwongen leeg bleef. In totaal gaat het om circa vijftien miljoen euro. Een bedrag dat de club niet in kas heeft, maar dat we uiteindelijk wel moeten uitkeren als iedereen zijn of haar geld terugvraagt van Feyenoord. Áls", benadrukt Koevermans. "We willen hand in hand naar betere tijden. Samen naar nieuwe successen. Daar snakken we naar, net als die gang naar De Kuip. Wat voelen we dat verlangen enorm."