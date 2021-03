Quincy Promes scoort fraai en heeft boodschap aan criticasters

Donderdag, 18 maart 2021 om 17:58

Quincy Promes heeft donderdag opnieuw gescoord voor Sparta Moskou. De aanvaller was in de eerste helft tegen Ural verantwoordelijk voor de 2-0 na een fraaie individuele actie in het vijandelijke strafschopgebied. Na zijn doelpunt leek Promes, die nog altijd verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij, zijn criticasters middels een handgebaar het zwijgen te willen opleggen. Vrijdag is een belangrijke dag voor Promes, want dan hoort de buitenspeler of hij deel uitmaakt van de definitieve selectie van Oranje voor de komende interlands.