Vrienden maken zich ernstige zorgen om welzijn van Ronaldinho

Donderdag, 18 maart 2021 om 17:53 • Dominic Mostert

Vrienden van Ronaldinho maken zich ernstige zorgen om het welzijn van de oud-voetballer. Met name sinds het overlijden van zijn moeder Doña Miguelina zou Ronaldinho zijn toevlucht zoeken tot alcohol en excessieve feesten. O Globo heeft enkele van zijn persoonlijke vrienden gesproken en die geven aan dat het niet goed gaat met de balvirtuoos.

Doña Miguelina overleed een kleine maand geleden aan de gevolgen van Covid-19. Een persoonlijke vriend van Ronaldinho geeft anoniem aan dat de veertigjarige oud-international met name na het overlijden van zijn moeder in een neerwaartse spiraal is beland. "Het is niets nieuws, maar het is intenser geworden na de dood van zijn moeder", zegt de vriend over het drankgebruik. "Iedere dag is een feest. Hij begint de dag met wodka, whisky en gin en stopt pas de volgende ochtend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldinho werd in april 2020 vrijgelaten uit een gevangenis in Paraguay, waar hij samen met zijn broer vastzat nadat ze met een vals paspoort het land binnen waren gekomen. Sindsdien woont hij volgens een andere vriend in een 'paleis': een groot landgoed in een buitenwijk van Porto Alegre. "Hij heeft alles wat hij wil. Hij heeft een groot hart en wil graag gul zijn richting zijn vrienden. Maar niet al zijn vrienden zijn echte vrienden. Ze zien niet dat hij zichzelf veel schade aandoet."

Een andere vriend geeft aan dat Ronaldinho zich 'heel eenzaam' voelt en daarom geregeld grote huisfeesten geeft waarop wordt gebarbecued. Vanwege zijn eenzaamheid zou hij zelfs twee personen hebben overtuigd om bij hem te komen wonen. Een van die personen is Jessica Castro, een Braziliaanse die geregeld video's op Instagram Stories zet waarop de grote barbecuefeesten van Ronaldinho te zien zijn, die door de pers aldaar 'gastronomische orgies' worden genoemd.