Erik ten Hag begint tegen Young Boys met herstelde Daley Blind

Donderdag, 18 maart 2021 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:59

De opstelling van Ajax voor de returnwedstrijd tegen Young Boys in de Europa League is bekend. De Amsterdammers treden aan met Daley Blind, die na twee wedstrijden afwezigheid weer hersteld is. Jurriën Timber wordt centraal achterin vervangen door Edson Álvarez, waardoor Blind op het middenveld speelt. Ajax verdedigt in de achtste finale van de Europa League een 3-0 voorsprong. De wedstrijd begint donderdagavond om 21.00 uur in Stadion Wankdorf in Bern.

Op Blind na, die dus in de ploeg komt voor de zieke Timber, speelt Ajax met dezelfde spelers als vorige week donderdag in het eerste duel met Young Boys. Erik ten Hag had ervoor kunnen kiezen om Lisandro Martínez en Blind samen een volledig linksbenig centraal duo te laten vormen, maar lijkt te opteren voor Álvarez als centrumverdediger. De rechtsbenige Mexicaan speelde in de Johan Cruijff ArenA nog als middenvelder.

Maarten Stekelenburg verdedigt ook donderdagavond het doel en Devyne Rensch en Nicolás Tagiliafico bezetten de backposities. Centraal achterin staan dus Álvarez en Martínez, terwijl Blind met Ryan Gravenberch het controlerende blok op het middenveld vormt. Nummer tien Davy Klaassen speelt vlak achter centrumspits Dusan Tadic. De vleugelspitsen zijn Antony en David Neres.

Noussair Mazraoui is nog altijd niet beschikbaar vanwege een kwetsuur aan zijn gezichtsvermogen. Jurriën Timber moet de wedstrijd ook laten schieten. De verdediger ontbrak zondag al tegen PEC Zwolle omdat hij ziek was en is niet meegereisd naar Zwitserland. Blind reisde ondanks knieklachten wel mee. Hoewel Ten Hag zei te willen afwachten hoe hij uit de training van woensdagavond zou komen, kan de Oranje-international dus starten.

Aan de zijde van Young Boys staat Miralem Sulejmani opnieuw in de basis. De voormalig Ajacied bezet wederom de linkshalfpositie in het 4-4-2-systeem van trainer Gerardo Seoane. De oefenmeester voert ten opzichte van het heenduel één wijziging door: Vincent Sierro speelt in plaats van de geschorste Michel Aebischer.

Opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Camera, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Sierro, Lauper, Sulejmani; Meschack, Nsame.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Alvarez, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres