Luuk de Jong deelt foto van eerste kind en maakt naam bekend

Donderdag, 18 maart 2021 om 17:01 • Dominic Mostert

Luuk de Jong meldt zich deze maand als kersverse vader bij het Nederlands elftal. De spits van Sevilla maakt donderdag via Instagram bekend dat zijn vriendin Lizanne van Zutven is bevallen van een zoontje: Cody de Jong. "Trotse vader", schrijft De Jong bij een foto van zijn pasgeboren zoontje. Het is voor de international de eerste keer dat hij vader wordt. Hij woont met zijn vriendin Lizanne en hun labrador Blue op een paar minuten rijden van het trainingscomplex van Sevilla. Onder meer Marco van Ginkel, Michal Sadílek en Marten de Roon feliciteren De Jong met de gezinsuitbreiding.