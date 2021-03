Franse politie start onderzoek naar agent die bij inbraak Di María was

Donderdag, 18 maart 2021 om 16:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

De Franse politie gaat een onderzoek starten naar een collega die afgelopen zondag beelden op sociale media heeft gezet van de inbraak bij Ángel Di María, zo weet de Franse nieuwszender LCI te melden. De desbetreffende agent werd op de inbraak afgestuurd en maakte ter plekke foto's van de situatie, die hij vervolgens online deelde. Een politieofficier betreurt het incident en heeft bevestigd dat de zaak onderzocht wordt.

Di María stond zondagavond nietsvermoedend op het veld toen hij het met Paris Saint-Germain opnam tegen FC Nantes (1-2 verlies). Na een uur spelen haalde Mauricio Pochettino zijn aanvaller naar de kant, nadat bekend was geworden dat zijn vrouw en twee kinderen, die op dat moment alleen thuis verbleven, het slachtoffer waren geworden van een woningoverval. De overvallers gingen er uiteindelijk met een onbekende buit vandoor en niemand raakte gewond. In zijn tijd bij Manchester United werd de familie van Di María ook al geconfronteerd met een inbraak.

Een officier van de Franse politie heeft bevestigd dat een dienstdoende agent, die na de melding afging op de woning van de Argentijn, niet naar behoren heeft gehandeld. "Hij nam foto's van de familie, de kamers en uploadde ze op sociale netwerken. Dit had nooit mogen gebeuren en geeft een heel slecht imago", aldus de officier tegenover LCI. De officier in kwestie zegt het voorval te betreuren. De politie heeft aan de nieuwszender bevestigd dat er een onderzoek wordt verricht. Welke straf de betrokken agent eventueel boven het hoofd hangt is niet bekend.

Woensdagavond was Di María overigens gewoon weer van de partij, toen PSG het in de strijd om de Coupe de France opnam tegen Lille OSC (3-0 winst). Fanatieke aanhangers van de club hingen voorafgaand aan het duel een spandoek op als steunbetuiging. "Marquinhos en Ángel, we leven met jullie mee", viel er te lezen. Ook de woning van Marquinhos was zondagavond doelwit van een inbraak. Zijn vader was op dat moment aanwezig in het huis. De twee inbrekers sloegen hem meerdere keren in het gezicht en in de ribben.