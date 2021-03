Ousmane Dembélé meldt zich na tweeënhalf jaar weer bij Frankrijk

Donderdag, 18 maart 2021 om 15:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:53

Didier Deschamps heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende drie WK-kwalificatieduels met de Franse nationale ploeg. De meest opvallende naam is die van Ousmane Dembélé, die na tweeënhalf jaar afwezigheid terugkeert bij les Bleus. De laatste keer dat Deschamps de buitenspeler van Barcelona bij de nationale ploeg haalde was in november 2018, toen Frankrijk het tegen Nederland opnam in de Nations League.

Sinds de komst van Ronald Koeman naar Barcelona lijkt ook Dembélé zijn oude vorm te hebben herpakt. "Hij komt de laatste weken weer regelmatig in actie en is fysiek in goede vorm", verklaart Deschamps zijn keuze voor Dembélé. "Hij speelt en maakt doelpunten, al had hij er nog meer kunnen maken. Hij is flink gehinderd door blessureleed en moet geleidelijk aan volwassen worden. De kwaliteiten die hij nu laat zien, heeft hij al jaren in zich. Daarom zat hij ook bij de selectie die wereldkampioen werd in 2018."

Dembélé kwam in de zomer van 2017 over van Borussia Dortmund, dat 105 miljoen euro betaalde voor de aanvaller. Dit seizoen lijkt hij zijn oude vorm te hebben herpakt en bewijst hij zijn waarde voor Barcelona. Tot dusver staat zijn teller op 21 duels, waarvan 13 keer als basisspeler. Daarin wist de buitenspeler drie keer het net te vinden. Antoine Griezmann laat op Twitter weten blij te zijn met de terugkeer van zijn ploeggenoot bij de nationale ploeg.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! ???? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 18, 2021

Naast Dembélé maken ook Tanguy Ndombélé en Thomas Lemar weer deel uit van de Franse selectie. Het tweetal ontbrak de afgelopen maanden bij de selectie door een gebrek aan vorm bij respectievelijk Tottenham Hotspur en Atlético Madrid en een hevige concurrentiestrijd bij de nationale ploeg. Steven N'Zonzi en Marcus Thuram worden gezien als grote verliezers. Zij waren er recentelijk wel bij, maar ontbreken nu. Ook AC Milan-verdediger Theo Hernández, die in het verleden meerdere keren aangaf graag te willen uitkomen voor Frankrijk, moet voorlopig geduld hebben. Corentin Tolisso is geblesseerd.

Frankrijk werkt eind maart een drietal WK-kwalificatieduels af. De ploeg van Deschamps begint met een thuiswedstrijd tegen Oekraïne (24 maart), gaat vervolgens op bezoek bij Kazachstan (28 maart) en ontvangt tot slot Bosnië en Herzegovina (31 maart). Ook Finland maakt onderdeel uit van de groep van Frankrijk.