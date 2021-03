Succestrainer Sjors Ultee verdient na 3,5 maand al nieuw contract

Donderdag, 18 maart 2021 om 14:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:32

Sjors Ultee blijft voorlopig de trainer van Fortuna Sittard. De nummer tien van de Eredivisie maakt donderdagmiddag wereldkundig dat het contract van Ultee is opengebroken en verlengd tot medio 2023. In november werd hij als interim-trainer aangesteld na het ontslag van Kevin Hofland en begin december tekende hij voor anderhalf jaar in Sittard. Drieënhalve maand later wordt zijn verbintenis al opgewaardeerd.

Ultee was vorig seizoen ook al hoofdtrainer bij Fortuna, omdat Hofland toen niet de juiste papieren had. Dit seizoen waren de rollen aanvankelijk omgedraaid. Bovendien kreeg Ultee er afgelopen zomer de functie van technisch manager bij. Sinds het ontslag van Hofland, die na acht speelronden onderaan in de Eredivisie stond met Fortuna, is Ultee actief als hoofdtrainer. Hij loodste Fortuna naar de tiende plek in de Eredivisie. In een denkbeeldige Eredivisie-ranglijst sinds zijn aantreden op 11 november staat Fortuna vierde met 31 punten uit 18 duels; alleen PSV (36), AZ (41) en Ajax (42) pakten in die periode meer punten.

Ultee noemt zichzelf naar aanleiding van zijn contractverlenging 'een enorm trotse trainer'. "Ik ben vanzelfsprekend enorm blij met deze verlenging én met het vertrouwen dat hier wederom uit spreekt", geeft hij aan. "We hebben in een korte tijd een prachtige prestatie neergezet met de organisatie die er nu staat. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn en op voortborduren." Algemeen directeur Ivo Pfennings spreekt van een 'prachtig moment voor de club'. "Sjors en alle andere leden van de staf hebben het fantastisch gedaan. Met het verlengen van dit contract maken we een grote stap in de continuïteit van de club."

Maandag meldde Voetbal International al dat Ultee afstevende op een verbeterd contract. Zijn vorige verbintenis liep af in de zomer van 2022, maar bevatte wél een ontsnappingsclausule voor komende zomer. Met het opgewaardeerde contract wil Fortuna voorkomen dat Ultee voortijdig vertrekt. Naast de hoofdtrainer tekent ook assistent-trainer Rob Alflen op termijn een nieuwe deal in Limburg, met het verschil dat zijn contract dan tot medio 2022 loopt.