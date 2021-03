Club Brugge moet nieuws over Noa Lang verklappen door beursgang

Donderdag, 18 maart 2021 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Noa Lang heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024 bij Club Brugge, zo valt af te lezen uit de documenten rond de beursgang van de club. Eind volgende week maakt Blauw-Zwart als eerste Belgische club zijn entree op de beurs. In de prospectus die de club dient aan te leveren, staat onder andere een lijst met alle spelers en hun contractduur, waar ook de naam van Lang op terug te vinden is.

Lang werd afgelopen najaar overgenomen van Ajax met een verplichte koopoptie in de zomer. Het is aannemelijk dat hij zijn krabbel ten tijde van de overgang al zette, maar dit werd door Club niet eerder naar buiten gebracht. De openbaring van de prospectus maakt dat de details vroegtijdig op straat zijn komen te liggen. De club heeft tegenover de Gazet van Antwerpen laten weten met verdere informatie naar buiten te komen zodra de huurdeal is afgelopen, aan het einde van het seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Club Brugge presenteert Noa Lang Meer videos

Als Club zich volgende week meldt op de aandelenmarkt in België, kan de club maximaal 258 miljoen euro waard worden. Grizzly Sports is grootaandeelhouder met 28,3 procent. Een aandeel van de club gaat tussen de 17,50 en 22,50 euro kosten. Afhankelijk daarvan wordt de waarde van de huidige koploper van de Pro League bepaald, die tussen de 200 en 258 miljoen euro uit kan komen. Doordat het geld dat geïncasseerd wordt met de beursgang rechtstreeks naar Grizzly Sports gaat, profiteert Club er niet van mee.

Club hoopt wel te profiteren van de goede vorm van Lang. De aanvaller, die voor zes miljoen euro is overgenomen van Ajax, zag zijn marktwaarde flink stijgen in zijn eerste maanden in Belgische dienst. Volgens Transfermarkt is de waarde van Lang gestegen met twaalf miljoen euro en is hij momenteel met twintig miljoen euro de duurste speler in de Pro League. Een half jaar geleden werd zijn waarde geschat op acht miljoen euro. Het is een indicatie en de update hoeft niet te betekenen dat Lang ook echt twintig miljoen euro zal opleveren.

Club staat tevens voor de bouw van een nieuw stadion met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Met de bouw is een investering van honderd miljoen euro gemoeid en de club heeft de intentie om het plan volledig te financieren met leningen, zodat geen nieuwe aandelen te hoeven worden gecreëerd. Het huidige onderkomen van Club telt 29.000 zitplaatsen. Het nieuwe stadion, dat er in 2023 moet komen, verrijst op de locatie van het huidige Jan Breydelstadion