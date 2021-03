Hatzidiakos maanden uitgeschakeld door ‘frustratietackle’ van Berghuis

Donderdag, 18 maart 2021 om 14:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:22

AZ moet het voorlopig stellen zonder Pantelis Hatzidiakos. Via de officiële kanalen maakt AZ donderdagmiddag bekend dat de verdediger 'een aantal maanden uit de roulatie is door een blessure die hij een paar weken geleden opliep'. Daardoor ontbreekt hij ook in de komende interlandperiode met Griekenland.

Hatzidiakos miste zaterdag al de competitiewedstrijd tegen FC Twente (4-1 zege). Hij ondervond te veel hinder van een tackle van Steven Berghuis, twee weken eerder tijdens AZ - Feyenoord (4-2). Berghuis raakte Hatzidiakos in het slot van de wedstrijd hard bij een stevige ingreep op de achterlijn. "Ja, hij was misschien iets te laat", erkende trainer Dick Advocaat van Feyenoord na de wedstrijd. "En misschien zat er een stukje frustratie bij. Daar heb ik geen problemen mee."

Hatzidiakos had behoorlijk last van de schop, maar stond acht dagen later toch negentig minuten op het veld tegen Vitesse (2-1 zege). Voorafgaand aan het daaropvolgende duel met Twente gaf trainer Pascal Jansen aan dat op de training 'toch weer een pittige reactie' volgde voor zijn pupil. Hatzidiakos behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie en dat zal voorlopig ook niet het geval zijn. "Zodra er meer duidelijk is over zijn herstel, lees je dat op de media-kanalen van AZ", meldt de club. Vorig seizoen miste de mandekker al een groot deel van het seizoen door een kruisbandblessure.

De 24-jarige Hatzidiakos werd vorige week door bondscoach John van 't Schip van Griekenland bij de selectie gehaald voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Spanje en Georgië en de vriendschappelijke wedstrijd tegen Honduras die tussendoor plaatsvindt. Hij speelde tot dusver acht interlands voor Griekenland. De kans bestaat tevens dat hij zijn laatste wedstrijd van het seizoen al heeft gespeeld. Dit seizoen had de centrumverdediger een basisplek in 22 van de 26 competitieduels. Zijn absentie werd tegen Twente opgevangen door Timo Letschert.