Stefan de Vrij test positief op corona en moet duels Oranje laten schieten

Donderdag, 18 maart 2021 om 12:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:32

Stefan de Vrij heeft een positieve coronatest ingeleverd, zo meldt Internazionale donderdagochtend. De centrumverdediger verblijft de komende tijd in zelfquarantaine en mist hierdoor de aankomende WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal tegen Turkije (24 maart), Letland (27 maart) en Gibraltar (30 maart). Bondscoach Frank de Boer heeft nog geen vervanger opgeroepen.

Inter meldt dat ook Matias Vecino het coronavirus heeft opgelopen, waardoor ook hij de komende tijd niet beschikbaar is voor trainer Antonio Conte. In een eerder stadium kregen ook Samir Handanovic en Danilo D'Ambrosio te horen dat ze een besmetting hadden opgelopen. De besmetting heeft zeer waarschijnlijk zondag plaatsgevonden in de spelersbus, toen Inter aantrad tegen Torino (1-2 overwinning). Op last van de gezondheidsautoriteiten in Milaan is het thuisduel met Sassuolo van zaterdag inmiddels geschrapt. Binnenkort zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt.

Inter heeft daarnaast alle activiteiten voor de komende vier dagen geschrapt, zo valt te lezen in de verklaring die donderdagmiddag is afgegeven en de besmette spelers mogen dus niet afreizen naar hun nationale elftallen voor de komende interlandperiode. De KNVB moet nog wel officieel reageren op de maatregel die door het bestuur van Inter is ingesteld.

De Boer moet voor de aankomende interlands sowieso Virgil van Dijk missen vanwege een zware knieblessure. Voor het centrum van de verdediging van Oranje heeft de bondscoach nog wel de beschikking over Matthijs de Ligt, Jeremiah St Juste, Joël Veltman en Daley Blind. Laatstgenoemde kampt echter met knieproblemen en het is nog afwachten of De Boer hem opneemt in de definitieve Oranje-selectie. Blind miste vanwege de knieblessure al enkele wedstrijden van Ajax.

Gezien de afwezigheid van Van Dijk was de kans groot dat De Vrij een basisplaats zou krijgen bij het Nederlands elftal. Van de laatste zes interlands van Oranje had de Inter-verdediger in vijf wedstrijden een basisplek. Kort voordat Van Dijk zwaar geblesseerd raakte bij Liverpool nam De Vrij een poos de plaats in van De Ligt, die vanwege een schouderoperatie enkele maanden niet inzetbaar was.