Opmerkelijke wissel houdt absurd slechte reeks van Luis Suárez in stand

Donderdag, 18 maart 2021 om 09:51 • Laatste update: 09:53

De return van de achtste finale van de Champions League tegen Chelsea zat er woensdagavond voor Luis Suárez al na 58 minuten spelen op. Ondanks een 1-0 achterstand - die uiteindelijk resulteerde in een 2-0 nederlaag - haalde Atlético Madrid-trainer Diego Simeone de Uruguayaanse spits naar de kant. Het betekende tegelijkertijd dat een dramatische reeks van Suárez in stand bleef, want hij wist in 25 Champions League-uitwedstrijden op rij niet tot scoren te komen.

Suárez trof dit seizoen namens Atlético reeds achttien keer doel in dertig officiële wedstrijden, al wist hij voor los Colchoneros niet tot scoren te komen in de Champions League. De laatste keer dat de 34-jarige spits buitenshuis in het miljardenbal een doelpunt produceerde, was in september 2015 tijdens het bezoek van Barcelona aan AS Roma. In de 25 uitwedstrijden die daarna voor hem volgden in de Champions League kwam Suárez niet tot scoren en daar kwam woensdagavond geen verandering in.

Al vroeg in de tweede helft haalde Simeone Suárez naar de kant en de Uruguayaan was daar overduidelijk niet blij mee. Suárez beende na zijn wissel langs zijn trainer zonder hem aan te kijken of een hand te geven. “Door Llorente en Sául op de vleugels te zeggen, Lemar in het midden, Correa met Dembélé in de aanval plus João Félix erachter, konden we meer dynamiek in de aanval krijgen”, zo verklaarde Simeone na afloop de keuze om Suárez naar de kant te halen.

“Het is normaal dat spelers graag door willen spelen en geïrriteerd reageren als ze eruit gehaald worden. Maar we hadden zo een betere kans om de aanval te zoeken, dat is de reden om Suárez eruit te halen”, sprak de trainer van Atlético Madrid, dat twee keer verloor van Chelsea: 0-1 en 2-0. “Ik zoek geen excuses. We hebben geprobeerd om hoog druk te zetten, zodat ze er moeilijk uitkwamen. Maar dat lukte ze toch. Chelsea was de betere ploeg, daar wil ik ze mee feliciteren. Wij moeten hiervan leren en opnieuw beginnen om ons weer op LaLiga te richten.”