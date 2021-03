‘De ‘killer goal’ van Ziyech was een van de beste momenten van Tuchel'

Donderdag, 18 maart 2021 om 08:21 • Chris Meijer

Hakim Ziyech greep woensdagavond een glansrol bij Chelsea, door in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid (2-0 zege) de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. De Engelse media zijn overwegend positief over het optreden van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die zijn eerste treffer op Stamford Bridge wist aan te tekenen.

Football.London bombardeert Ziyech tot de grote uitblinker van het duel met Atlético. Samen met N’Golo Kanté krijgt hij een 9 toegekend. “Hij was nog weinig in het spel voorgekomen, voor hij opdook in het strafschopgebied om een klassieke counter af te ronden. In de tweede helft bulkte hij van het vertrouwen en dwong hij Jan Oblak tot een goede redding. Met nog vijftien minuten te gaan werd hij onder applaus gewisseld en dat was wel verdiend”, schrijft Football.London. Ook de London Evening Standard rekent Ziyech tot de uitblinkers, met een 7 tot gevolg.

“Dit geldt als een reminder van de vorm die hij eerder dit seizoen heeft laten zien. Door zijn doelpunt greep Chelsea de controle op weg naar de kwartfinale”, stelt de Londense krant. 90min kwam tot dezelfde beoordeling, ondanks dat Ziyech wasteful was in balbezit. Sky Sports geeft de Marokkaans international een 8 voor zijn optreden, terwijl ook bij The Independent lyrische teksten te lezen zijn. “De killer goal van Ziyech was waarschijnlijk een van de beste momenten van Tuchel tot dusver bij Chelsea, omdat dit voor het eerst dit seizoen was dat de drie aanwinsten met zo’n effect wisten te combineren.”

Ook the Guardian haalt de combinatie tussen Kai Havertz, Timo Werner en Ziyech bij het eerste doelpunt aan. “Het was geweldig om te zien dat Havertz plezier had aan de bal. Zijn aanname gaf zekerheid, terwijl hij met stijl en snelheid zichzelf iedere keer wat extra meters ruimte wist te verschaffen. Ziyech toonde zijn quick feet en lanceerde met zijn scherpe acties Werner, wiens bewegingen scherp waren.”